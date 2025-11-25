Madagascar: RNP4 Amboromalandy - Remblayage provisoire effectué au PK 483

La situation est prévisible, vu l'état encore très endommagé de plusieurs points noirs sur différents axes. Dimanche, un glissement de terrain a provoqué une perturbation de la circulation sur une portion de la RNP4, au PK 483, à la sortie du village d'Ankazomborona, dans la commune rurale d'Ambondromamy, du district de Marovoay.

Les camions et autres poids lourds n'ont pas pu circuler en raison d'une grande cavité au milieu de la chaussée. Les taxis-brousse et les voitures légères ont, en revanche, réussi à traverser.

Le député élu dans le district de Marovoay a mobilisé les entreprises chargées de la réhabilitation de la RN4 pour procéder à la réparation provisoire de cette portion dimanche. Un engin a déversé des graviers sur la voie pour obstruer le trou béant, afin que les véhicules puissent circuler.

« Le remblayage provisoire de cette grande cavité est achevé depuis dimanche par quelques entreprises comme le CRBC et le MDC. La circulation a repris et le trafic est revenu à la normale. Toutefois, il faut prévoir qu'en cette période de pluies, d'autres perturbations pourraient survenir. Les usagers de la Nationale 4 devront s'attendre à ces changements et s'armer de patience », déclare la directrice de l'Agence des transports terrestres de Mahajanga, Grenita Michèle Razafinandrasana.

Déviations

Parallèlement, le tronçon embourbé dans la commune rurale d'Andranofasika a été également dégagé. La circulation des voitures est rétablie. Les camions, poids lourds, citernes et autres véhicules ont pu repartir. Des déviations pour les deux catégories de véhicules ont été créées, et les voitures particulières empruntent une autre voie.

Les travaux de réhabilitation de cet axe très ensablé à Andranofasika, prévus dans le programme de réhabilitation du ministère des Travaux publics et de la Banque Mondiale, prendront encore du temps, vu l'ampleur des dégâts. Ils devront être accélérés en raison de la saison des pluies, particulièrement avancée cette année. Ce tronçon de la RN4 constitue une véritable menace et un cauchemar pour les usagers. La destruction écologique et environnementale aux alentours est l'une des causes de la dégradation de cette route nationale.