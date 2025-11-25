Madagascar: Ampanihy ouest - Coupure totale de l'électricité

25 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par MiotiSoa Mare

Pas de courant depuis jeudi pour la ville d'Ampanihy. La Jirama du chef-lieu de district d'Ampanihy n'a plus approvisionné la ville d'électricité. « Une énième panne mécanique », explique-t-on, « et les pièces de rechange avec les techniciens sont partis de Toliara hier (ndlr: lundi) pour réparer ce qui fuit ».

La situation se complique pour les habitants délaissés d'électricité. Pas de moyens de communication, pas de téléphones, pas de congélation pour les aliments et pas d'éclairages dans les foyers. Plus d'un se souviennent encore de longue coupure de près de deux mois au début d'année et appréhendent déjà le même scénario. De vieilles pièces mécaniques, des groupes électrogènes défaillants et le manque de gasoil sont les raisons des coupures totales.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.