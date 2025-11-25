Madagascar: Ampanihy ouest - Coupure totale de l'électricité

Pas de courant depuis jeudi pour la ville d'Ampanihy. La Jirama du chef-lieu de district d'Ampanihy n'a plus approvisionné la ville d'électricité. « Une énième panne mécanique », explique-t-on, « et les pièces de rechange avec les techniciens sont partis de Toliara hier (ndlr: lundi) pour réparer ce qui fuit ».

La situation se complique pour les habitants délaissés d'électricité. Pas de moyens de communication, pas de téléphones, pas de congélation pour les aliments et pas d'éclairages dans les foyers. Plus d'un se souviennent encore de longue coupure de près de deux mois au début d'année et appréhendent déjà le même scénario. De vieilles pièces mécaniques, des groupes électrogènes défaillants et le manque de gasoil sont les raisons des coupures totales.