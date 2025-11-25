Sénégal: Touba - Des sinistrés regagnent leurs domiciles après l'évacuation des eaux de pluie (ONAS)

Touba — Cinq des six quartiers de Touba (centre) les plus touchés par les inondations consécutives aux fortes pluies de l'hivernage ont été libérés des eaux, permettant à des familles déplacées de retrouver leurs domiciles, a-t-on appris de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS).

"Cinq sur six quartiers sont aujourd'hui débarrassés des eaux de pluie. Ce n'était pas évident au début, mais grâce à Dieu et au travail acharné de nos équipes, de jour comme de nuit, nous avons pu évacuer l'eau", a dit à l'APS, Moustapha Rahim Wilson, chef du service de l'ONAS de Touba-Mbacké.

Il a rappelé qu'il y a à peine un mois, il était impossible de circuler" dans ces quartiers. Aujourd'hui, "l'eau a complètement disparu", s'est-t-il réjoui.

Dans les quartiers Nguiranène à Firdawsi, la situation s'est nettement améliorée, a-t-il poursuivi, assurant que les équipes de l'ONAS restent déployées sur le terrain pour achever les travaux de drainage.

Les habitants, qui avaient dû quitter leurs maisons reviennent progressivement dans leurs quartiers après le retrait des eaux, selon lui.

Le responsable de l'ONAS a notamment salué l'appui des autorités administratives et locales, "qui ont mobilisé d'importants moyens", ainsi que le soutien des sapeurs-pompiers et des acteurs communautaires.

Interrogé par l'APS, Pape Malick Diabaye, un des habitants de Touba Gawsara, s'est réjoui de l'efficacité des opérations de drainage des eaux de pluie.

"J'ai quitté ma maison depuis le 2 août. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation des agents de l'ONAS, notre quartier est entièrement libéré des eaux pluviales", a-t-il dit.