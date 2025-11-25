Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) participe à un exercice de recherche et de sauvetage aérien, aux côtés de forces de défense et de sécurité de plusieurs pays, une occasion saisie par son directeur général, Diaga Basse, pour mettre en exergue, lundi, à Dakar, l'importance de l'anticipation des catastrophes naturelles, technologiques et d'ordre aéronautique, et de la coordination des opérations d'urgence.

"Les catastrophes, qu'elles soient naturelles, technologiques ou liées au transport aérien, nous rappellent l'urgence de la préparation permanente, dont l'anticipation et la coordination sont les fondements, la réactivité et l'organisation des équipes étant des gages de réponse efficace", a expliqué M. Basse.

Il intervenait au lancement officiel de DAKSAR 2025, un exercice de recherche et de sauvetage aérien organisé par le centre de coordination et de sauvetage (CCS) de Dakar.

Des organisations militaires et civiles participent à cet exercice, qui prendra fin jeudi prochain. Le général El Hadji Daouda Niang, chef d'état-major de l'armée de l'air du Sénégal, des officiers militaires de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et de la Turquie y prennent part également.

L'exercice consiste à éprouver et à améliorer la réactivité, la coordination et les capacités opérationnelles des organismes y participant, selon M. Basse.

À l'occasion du DAKSAR 2025, il rappelle le rôle central de l'ANACIM dans le sauvetage maritime.

Le CCS de l'agence météorologique a été modernisé, la formation continue de ses agents renforcée, des outils de communication performants acquis, selon Diaga Basse. À tout cela s'ajoute l'élargissement de la collaboration de l'ANACIM avec les Forces armées.

"DAKSAR 2025 est une étape essentielle pour [éprouver] nos procédures", a ajouté M. Basse.

L'exercice, qui se déroule entre Dakar et Mboro (ouest), comprend des phases de simulation en milieux terrestre et maritime. Ils permettront de tester la réactivité des équipes du CCS, d'améliorer la coordination entre les entités civiles et les forces de défense et de sécurité, d'identifier les domaines nécessitant une mise à niveau, sur les plans technique, organisationnel et logistique, a expliqué le directeur général de l'ANACIM.

Aider à améliorer la recherche et le sauvetage aérien

Diaga Basse salue "l'engagement et la rigueur opérationnelle" des équipes prenant part à l'exercice. Il les encourage à participer à l'exercice avec professionnalisme et esprit critique, dans le but d'améliorer les méthodes et les capacités opérationnelles du pays en matière de recherche et de sauvetage aérien.

L'ANACIM va poursuivre la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, avec les entités civiles également, pour aider à améliorer la recherche et le sauvetage aérien au Sénégal, à les adapter aux standards internationaux, a poursuivi son directeur général.

M. Basse a adressé ses remerciements à l'armée de l'air pour le "leadership" avec lequel elle a dirigé l'exercice national. Il salue la mobilisation de tous les participants à cet exercice de renforcement de la sécurité aéronautique au Sénégal.