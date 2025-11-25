Afrique: Décès de Jimmy Cliff, icône jamaïcaine du reggae, à l'âge de 81 ans

24 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, de son vrai nom James Chambers, est décédé, lundi, à Kingston à l'âge de 81 ans, ont annoncé plusieurs médias.

Né le 30 juillet 1944, Jimmy Cliff était considéré comme l'un des pionniers du reggae et l'une des figures les plus marquantes de la musique jamaïcaine moderne.

Il s'était imposé dès les années 1960 comme un artiste incontournable, ouvert à diverses influences musicales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Auteur-compositeur-interprète, chanteur, musicien et acteur, Jimmy Cliff a signé plusieurs oeuvres devenues des classiques, parmi lesquelles Many Rivers to Cross, The Harder They Come, Reggae Night et sa reprise de I Can See Clearly Now, qui a connu un succès mondial.

Son rôle principal dans le film The Harder They Come en 1972 a marqué un tournant majeur dans la diffusion internationale du reggae. Sa carrière s'étendait sur plus de six décennies, de 1962 à 2025, témoignant d'une longévité rare dans l'industrie musicale.

L'artiste avait obtenu à deux reprises le Grammy Award du meilleur album reggae, en 1986 pour Cliff Hanger et en 2013 pour Rebirth. En 2010, il avait été admis au Rock and Roll Hall of Fame, consacrant une carrière unanimement saluée.

Poly instrumentiste, il jouait notamment des congas et de la guitare, et avait collaboré avec plusieurs labels de renommée mondiale tels qu'Island Records, Columbia, Philips, EMI, A&M et Trojan Records.

Jimmy Cliff qui résidait entre Saint James et Kingston, laisse derrière lui une riche discographie ainsi qu'un héritage artistique considérable.

Sa disparition met fin à une carrière exceptionnelle et laisse un vide profond dans le paysage musical jamaïcain et international.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.