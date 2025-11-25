Afrique: Décès de Jimmy Cliff, icône jamaïcaine du reggae, à l'âge de 81 ans

Dakar — Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, de son vrai nom James Chambers, est décédé, lundi, à Kingston à l'âge de 81 ans, ont annoncé plusieurs médias.

Né le 30 juillet 1944, Jimmy Cliff était considéré comme l'un des pionniers du reggae et l'une des figures les plus marquantes de la musique jamaïcaine moderne.

Il s'était imposé dès les années 1960 comme un artiste incontournable, ouvert à diverses influences musicales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Auteur-compositeur-interprète, chanteur, musicien et acteur, Jimmy Cliff a signé plusieurs oeuvres devenues des classiques, parmi lesquelles Many Rivers to Cross, The Harder They Come, Reggae Night et sa reprise de I Can See Clearly Now, qui a connu un succès mondial.

Son rôle principal dans le film The Harder They Come en 1972 a marqué un tournant majeur dans la diffusion internationale du reggae. Sa carrière s'étendait sur plus de six décennies, de 1962 à 2025, témoignant d'une longévité rare dans l'industrie musicale.

L'artiste avait obtenu à deux reprises le Grammy Award du meilleur album reggae, en 1986 pour Cliff Hanger et en 2013 pour Rebirth. En 2010, il avait été admis au Rock and Roll Hall of Fame, consacrant une carrière unanimement saluée.

Poly instrumentiste, il jouait notamment des congas et de la guitare, et avait collaboré avec plusieurs labels de renommée mondiale tels qu'Island Records, Columbia, Philips, EMI, A&M et Trojan Records.

Jimmy Cliff qui résidait entre Saint James et Kingston, laisse derrière lui une riche discographie ainsi qu'un héritage artistique considérable.

Sa disparition met fin à une carrière exceptionnelle et laisse un vide profond dans le paysage musical jamaïcain et international.