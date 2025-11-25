Sénégal: La Division des semences dotée d'un laboratoire de certification

Dakar — Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, a réceptionné, lundi à Dakar, le nouveau laboratoire de la Division des semences de la direction de l'Agriculture, chargé du contrôle de la qualité et de la certification des semences, a constaté l'APS.

Le laboratoire, situé dans les locaux de la Division des semences à Hann-Maristes, a été entièrement rénové par le Projet de développement des chaines de valeur riz.

Ce laboratoire est destiné à la certification des semences de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) et du Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice).

"La Souveraineté alimentaire ne peut pas être atteinte sans des rendements de qualité qui passent forcément par des semences de qualité. Et ce laboratoire est un outil important pour avoir des semences de qualité", a indiqué Mamadou Kâ, conseiller technique du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

S'exprimant en marge de la cérémonie d'inauguration dudit laboratoire, M. Kâ, a ajouté que sa rénovation entière témoigne de la volonté du ministère et du gouvernement d'oeuvrer pour l'atteinte de la Souveraineté alimentaire, une de ses priorités.

Il a exhorté ses utilisateurs à en faire un usage approprié afin de préserver cet outil de travail.

Christine Ndew Diouf, économiste rurale à la Division des semences de Direction de l'Agriculture, a souligné l'importance de ce laboratoire, dans la certification des semences utilisées par l'ISRA et AfricaRice, avant leur distribution aux producteurs de riz.

"C'est ce laboratoire qui certifie les semences prébase de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) mais aussi d'AfricaRice, en ce qui concerne uniquement le riz", a-t-elle précisé, ajoutant que ces semences seront distribuées après certification aux producteurs.

Elle a appelé à appuyer ce laboratoire pour accompagner la qualité du travail. "Dans ce laboratoire, les semences de prébase de l'ISRA et d'AfricaRice seront bien certifiées sans aucune contestation", a-t-elle assuré.

Christine Ndew Diouf a relevé également l'importance de compter sur des semences certifiées et de qualité, dans l'optique de produire de bon résultats par rapport à la volonté du gouvernement d'atteindre la souveraineté alimentaire.