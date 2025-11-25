Sénégal: Dagana - Un projet expérimente la balle de riz comme source d'énergie pour le décorticage

Thilène (Dagana) — Le projet dénommé "Biostar" travaille à l'utilisation de la balle de riz comme énergie pour le décorticage du paddy réputé pour sa propension à consommer beaucoup d'électricité, a-t-on appris lundi de son coordinateur Joël Blain.

Le projet Biostar "a pour vocation de promouvoir le développement des bioénergies au service des Petites et Moyennes Entreprises (PME) de transformation agroalimentaire en Afrique de l'Ouest", a déclaré Joël Blain, chercheur au Centre international de recherche en agronomie pour le développement (CIRAD), basé en France.

Il s'exprimait au cours da la cérémonie de réception d'une centrale de production d'électricité par gazéification de la balle de riz au profit d'une PME locale "DB Foods".

Joël Blain note que l'énergie est souvent un des premiers postes financiers des PME de transformation agroalimentaire qui ont du mal à sécuriser leur énergie du fait des problèmes de délestage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Et donc, l'objectif du projet Biostar, c'est de promouvoir des solutions de bioénergie qui permettent de valoriser les résidus des unités de transformation agroalimentaire pour les rendre autonomes d'un point de vue énergétique", a expliqué son coordinateur.

Selon le directeur général de "DB Foods", Momar Ba, cette centrale va aider à améliorer la compétitivité dans la filière riz locale.

"L'électricité constitue le deuxième poste de dépense de notre usine, et grâce à ce partenariat, nous avons une solution pour réduire cette facture énergétique", a dit M. Ba.

D'une puissance de 85 kW net d'électricité, selon un document remis à la presse, l'équipement installé chez "DB Foods" permet de couvrir la consommation électrique d'une ligne de transformation de riz paddy d'une capacité de 2 tonnes par heure.

L'excédent d'électricité produit par la centrale, en dehors des heures de fonctionnement de l'unité, peut être réinjecté sur le réseau électrique national.