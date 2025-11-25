Sénégal: L'Ecole Madior Niang de Mboro endeuillée par la mort d'une enseignante

Mboro — La communauté éducative de Mboro est endeuillée suite au décès, dimanche, d'une enseignante de l'école élémentaire Madior Niang, a appris l'APS.

Victime d'un malaise, la défunte, Aïcha Seck, âgée d'un peu plus de 45 ans, a été évacuée en urgence au poste de santé des Industries Chimiques du Sénégal (ICS).

Selon les informations recueillies, son état s'est brusquement dégradé, malgré la prise en charge, jusqu'à ce que mort s'ensuive aux environs de 9 heures.

La nouvelle de la mort de Aïcha Seck, réputée pour son engagement et son dévouement au sein de l'établissement, a provoqué une vive émotion parmi ses collègues et l'ensemble du personnel éducatif de la commune de Mboro.

La dépouille a été inhumée dans l'après-midi, vers 14 heures, au cimetière de Bakhya, dans le quartier de Darou Salam Sakho à Mboro, en présence de proches, de membres du corps enseignant et d'habitants venus lui rendre un dernier hommage.

Les autorités scolaires locales ont exprimé leur compassion à la famille éplorée et rappelé la contribution notable de feue Aïcha Seck au développement de l'école Madior Niang, où elle servait depuis plusieurs années.