Ile Maurice: Perquisition chez Grant Thorton - Des dossiers sensibles de clients de la SBM retrouvés

Une fouille menée hier, a relancé l'une des affaires les plus sensibles liées à l'ancien gouvernement : l'attribution controversée de contrats au cabinet Grant Thornton et à Sattar Hajee Abdoula. Pour cette opération d'envergure, deux équipes distinctes ont été déployées : l'une au siège de Grant Thornton à Ébène et l'autre dans un bureau privé à Port-Louis, où la perquisition n'a rien révélé.

Les enquêteurs ont procédé à la saisie de plusieurs éléments jugés pertinents pour la suite de l'enquête : des stylos de luxe Mont-Blanc, des dossiers sensibles concernant des clients de la SBM, un réfrigérateur à vin ainsi qu'un coffre-fort. Ce dernier devra être ouvert en présence de Sattar Hajee Abdoula, comme l'exige la procédure.

À 20 heures, une équipe de spécialistes en forensic était toujours sur place afin d'effectuer une analyse approfondie du serveur et sécuriser toutes les données informatiques susceptibles d'éclairer les zones d'ombre de ce dossier. D'ailleurs, une autre équipe menait toujours une fouille au domicile de Sattar Hajee Abdoula.

La Financial Crimes Commission (FCC) s'attaque désormais à toutes les pièces du puzzle, examinant chaque document, chaque signature, et chaque décision prise. Au coeur de la tourmente : un officer-in-charge soupçonné d'avoir validé des contrats majeurs sans les contrôles indispensables, soulevant ainsi la question de responsabilités plus larges.

La FCC s'intéresse de près au rôle joué par cet officier d'Air Mauritius dans l'attribution de plusieurs contrats importants, notamment à la firme Grant Thornton entre 2020 et 2024, dont un contrat d'Advisory Services de Rs 3,6 millions actuellement passé au crible.

Cette enquête intervient dans un contexte déjà lourd, marqué par l'inculpation de Sattar Hajee Abdoula, CEO de Grant Thornton, dans une affaire présumée de blanchiment d'argent. Les nouveaux éléments recueillis par la FCC laissent supposer que l'affaire pourrait s'étendre bien au-de-là des premiers soupçons.

Selon les premières conclusions de la commission, l'officier d'Air Mauritius aurait donné son aval à certains contrats sans procéder aux vérifications obligatoires. Les étapes essentielles prévues dans les procédures internes, n'auraient pas été respectées pour le contrat d'Advisory Services.

Plusieurs personnes impliquées dans les différentes phases de la sélection et de l'approbation de ces contrats sont désormais scrutées de près. L'objectif est de déterminer si toutes les normes de conformité ont réellement été observées ou si certaines décisions ont été prises dans la précipitation - voire sous influence.

De son côté, Sattar Hajee Abdoula conteste vigoureusement les accusations. Il affirme que Grant Thornton n'aurait encaissé que 50 % de la somme prévue pour les services fournis à Air Mauritius. Les enquêteurs avancent toutefois une version différente : selon eux, la firme aurait perçu les fonds avant même d'avoir complété ses prestations.

Par ailleurs, la FCC s'interroge sur les raisons pour lesquelles Grant Thornton aurait été retenue en priorité alors que d'autres sociétés reconnues n'auraient pas été sollicitées.

Parallèlement, l'entourage de Sattar Hajee Abdoula fait également l'objet de vérifications. Les enquêteurs cherchent à retracer la provenance exacte des fonds versés à Grant Thornton. À mesure que l'enquête avance, une certitude s'impose : le dossier est loin d'être clos. Et les prochains développements pourraient éclairer une période où les décisions stratégiques, financières et politiques semblent s'être dangereusement entremêlées.