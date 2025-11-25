Ile Maurice: Qui dit Kentucky Town, dit fun!

Les activités exclusives sont de retour chez Kentucky Fried Chicken (KFC), depuis le weekend dernier, jusqu'au 14 décembre. Des recettes uniques, de la musique en direct, des animations et bien plus encore !

Annabelle Franchette, Head of Marketing & Communications de KFC, a expliqué qu'après «deux années d'absence, Kentucky Town revient cette année avec un concept innovant. Conçu pour les consommateurs et fans de KFC, cet événement est l'occasion de découvrir une sélection de 11 variétés de produits spécialement créés pour l'occasion. Le menu inclut des burgers, des Crispy Strips et des boissons, conçus pour l'ambiance festive de Kentucky Town».

Elle a ajouté que «la grande nouveauté, cette année, c'est que Kentucky Town va bouger ! Les organisateurs ont décidé d'aller à la rencontre du public dans quatre lieux différents. Nous commençons à Bagatelle, puis les 21 et 22 novembre à Super U de Flacq, avant de continuer à Grand-Baie La Croisette et terminer à Rose-Belle, avec l'événement phare les 13 et 14 décembre».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Annabelle Franchette a également présenté la nouvelle ligne de merchandising, comprenant des cups en plastique à environ Rs 50, pour le plaisir des enfants comme des adultes. Comme toujours, Kentucky Town rime avec fun, avec notamment un petit concert et un showcase de Blakkayo.

KFC invite toutes les familles mauriciennes à venir profiter de ces quatre semaines d'animations: nouveaux produits, concours de Hot Wings pour manger le plus de wings épicées en un temps limité, compétitions de gaming sur FIFA et PhotoBooth pour des sessions photos et vidéos. Annabelle Franchette encourage tout le monde à venir nombreux pour participer à la deuxième édition du KFC Wings Challenge.