Ile Maurice: L'Albion Branch Road B105 fermée à partir d'aujourd'hui

À partir de ce mardi 25 novembre, une section de l'Albion Branch Road B105, près du morcellement Splendid View, sera fermée à la circulation pour une durée de six jours.

Cette fermeture temporaire est nécessaire afin de permettre la reconstruction du ponceau, chantier réalisé par Transinvest Construction Ltd, a indiqué le ministère des Transports terrestres dans un communiqué, le lundi 24 novembre.Un plan de déviation a été mis en place pour atténuer l'impact sur les usagers. Les véhicules en provenance de la Riviere Noire Road A3 seront dirigés vers la rue Pierre Simone pour rejoindre l'Albion Main Road B78.

Quant aux automobilistes venant du village d'Albion, ils devront passer par l'Albion Road B78 afin de regagner l'A3 près de la station-service Indian Oil.Le ministère des Transports terrestres précise que des panneaux de signalisation seront installés et qu'une assistance policière sera mobilisée pour fluidifier le trafic dans la région. Les conducteurs sont appelés à faire preuve de prudence, notamment la nuit, en raison de la présence de travailleurs et d'équipements sur la chaussée.