Afrique de l'Ouest: Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES - Les experts en conclave à Ouagadougou

Les experts de la Confédération des Etats du Sahel sont réunis, les 24 et 25 novembre 2025, à Ouagadougou, pour préparer la réunion prochaine des ministres des Affaires étrangères de la Confédération.

Dans le cadre de la dynamisation de la Confédération des Etats du Sahel (AES), les experts du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger sont réunis, les 24 et 25 novembre 2025, à Ouagadougou. Au cours de cette réunion, il est attendu d'eux l'examen et la finalisation de plusieurs rapports et textes de la Confédération. Il s'agit des projets de protocoles additionnels relatifs aux piliers de la Confédération et du projet de Protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des Parlements.

En plus, il y a le projet de règlement intérieur des sessions confédérales du Conseil des ministres et les projets de documents de travail de la session de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES, en prélude à la réunion du Conseil des ministres et à la 2e Session du Collège des chefs d'Etat.

La cérémonie a été présidée par le chef de la délégation de la République du Mali, Mahamane Amadou Maïga. Il s'est dit heureux de constater que de nombreux acquis ont été enregistrés au niveau de la Confédération en matière de défense de l'unité et de l'intégrité territoriale des Etats, de la protection des personnes et de leurs biens.

En outre, M. Maïga a confié qu'il y a eu des acquis dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes communs en matière de développement économique et social, ainsi que la coordination de l'action diplomatique. Il a ajouté que l'opérationnalisation de la Force unifiée est une réalité et les groupes armées terroristes sont poursuivis et acculés dans leurs derniers retranchements, en dépit de l'appui des sponsors étrangers.

Le chef de la délégation du Mali a laissé entendre que le prélèvement confédéral est une réalité participant à la mobilisation d'importants financements pour le développement. Il a annoncé que la Banque confédérale pour l'investissement et le développement sera bientôt opérationnelle.

Parachever les documents stratégiques

« La Télévision AES et la Radio AES à Bamako et à Ouagadougou seront également bientôt opérationnelles. La Confédération est devenue une entité géopolitique, dont la voix compte au niveau du concert des nations », a-t-il martelé. Pour le chef de la délégation de la République du Niger, Alassane Ousmane, cette réunion des experts offre une occasion d'examiner le chemin parcouru depuis un an et de consolider les acquis de la Confédération.

« Depuis sa création, il y a plus d'un an, la Confédération AES s'est évertuée à concrétiser les aspirations de souveraineté, de paix et de développement des peuples du Sahel, notamment dans les domaines clés que sont les trois piliers sur lesquels elle repose », a-t-il déclaré.

Quant au chef de la délégation des experts du Burkina Faso, Hermann Toé, il a salué la tenue de la présente réunion. Pour lui, cette rencontre constitue un maillon stratégique du processus préparatoire du sommet.

« Nous avons la responsabilité d'asseoir avec rigueur, méthode et cohérence, les fondations techniques et diplomatiques qui seront soumises à l'appréciation des chefs d'Etat », a-t-il dit. Il a ajouté qu'il faut que les experts harmonisent les positions afin que l'AES parle d'une seule voix forte et cohérente sur la scène régionale et internationale. De plus, M. Toé a indiqué qu'ils doivent finaliser les instruments juridiques et politiques de la Confédération et parachever les documents stratégiques pour la session du Collège des chefs d'Etat.