Burkina Faso: Chantier du Complexe scolaire de Bonheur-ville - Le Premier ministre visite l'infrastructure

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné du ministre chargé de l'Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara et leurs proches collaborateurs, a effectué une visite du chantier du complexe scolaire de Bonheur-ville, lundi 24 novembre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous,. le gouvernement a engagé la construction du complexe scolaire de Bonheur-ville. Il s'agit d'une infrastructure R+3, avec quatre classes à chaque niveau.

Réalisée en huit mois, la construction du complexe à couter environ 1 milliard F CFA. Pour constater de visu la finalisation des travaux, le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, en compagnie de leurs collaborateurs, y ont effectué une visite, dans la soirée du 24 novembre 2025.

« Cette infrastructure a une histoire. Il s'agit d'un site litigieux et face à la demande pressante des populations de ce quartier qui étaient confrontés à une absence totale d'infrastructures d'enseignement scolaire publique, il a été déclaré d'utilité publique urgente. C'est ce qui a permis d'affecter ce site-là au ministère en charge de l'enseignement et d'engager donc la construction du complexe scolaire », a situé le Premier ministre. Il s'est enthousiasmé de l'aménagement de l'établissement qui tranche d'avec le style pavillonnaire habituel des écoles au Burkina.

« Ce chantier est le symbole de ce que désormais le chef de l'Etat a instruit de faire, à savoir tourner le dos aux infrastructures pavillonnaires pour s'orienter vers la réalisation de ce type d'infrastructures scolaires qui permettent de rationaliser l'occupation de l'espace et offrir de meilleures conditions aux enseignants et aux élèves », a poursuivi le chef du gouvernement. Il a annoncé la construction d'un bloc administratif, une bibliothèque, une infirmerie… Selon Rimtalba Jean Emmanuel, la nouvelle vision va permettre d'en finir avec les salles de classe décoiffées, ou endommagées recensées, à la fin de la saison des pluies.

Complexe scolaire Bonheur ville, nouvelle vision

Et ce, à travers des bâtiments beaucoup plus durables et qui vont nous mettre à l'abri de ces détériorations ou de ces dégradations rapides liées donc aux intempéries. « Nous sommes passés nous assurer de l'évolution du chantier et nous rassurer effectivement que les conditions sont conformes aux orientations du chef de l'Etat », a confié le chef du gouvernement. Le directeur technique de Pressumex Someta, structure en charge du contrôle du projet de l'infrastructure, Herman Kaboré, a attesté que les différentes étapes de construction de la prescription technique ont été respecté.

« L'infrastructure est bâtie sur une superficie de 500 m². En plus des salles de classe, nous avons un bureau de surveillants à chaque niveau. A ce jour les travaux sont finis à 98%. Il ne reste pas grand-chose, juste des retouches de peinture, de carreaux et le gazon au niveau du patio. Nous comptons livrer l'infrastructure dans deux semaines », a-t-il précisé. Pour le directeur provincial de l'éducation préscolaire primaire et non formel du Kadiogo, Alexandre Idani, ce complexe scolaire est la matérialisation de la volonté des plus hautes autorisées. Il a salué la vision holistique et moderne dans le domaine éducatif du gouvernement.

« Pour cette rentrée scolaire, nous avons pu recruter 333 élèves répartis entre les écoles A, B et C », s'est-il réjoui. Enseignante au complexe scolaire de Bonheur-ville, Sia Cécile Kambou a estimé que cette visite est salutaire. « Nous avons des salles de classe bien propres, confortable avec des commodités. C'est vraiment une première au Burkina Faso. Cette nouvelle vision des autorités est fondée sur le développement durable »,a-t-elle déclaré.