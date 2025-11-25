Burkina Faso: Lycée départemental Wend-Puiré de Saaba - Le mérite de 20 « VDP de l'enseignement » reconnu

Le lycée départemental Wend-Puiré de Saaba a rendu un hommage à 20 enseignants et personnels de l'établissement admis à la retraite, samedi 22 novembre 2025, à Saaba.

Le lycée départemental Wend-Puiré de Saaba est reconnaissant aux hommes et femmes qui ont consacré leur temps et leur énergie pour transmettre le savoir aux élèves et forger la notoriété de l'établissement. En effet, le lycée a organisé une « journée d'hommage aux retraités », samedi 22 novembre 2025. 20 personnes issues du corps enseignants et du personnel administratif admis à la retraite, ont été honorées pour services rendus à la nation.

Le proviseur du lycée départemental Wend-Puiré de Saaba, Socrate Jean-Vincent Bationo, a indiqué que cette journée vise à exprimer officiellement la gratitude de l'établissement pour les décennies de bons et loyaux services que ces « valeureux VDP de l'enseignement » ont offert aux élèves et à la communauté éducative.

« Vous n'avez pas seulement enseigné ou administré, vous avez bâti l'histoire de ce lycée. Vous avez transmis des connaissances, mais aussi des valeurs, de la rigueur et, souvent, une vocation », a-t-il déclaré. Le proviseur du lycée a aussi soutenu que cette cérémonie se veut un pont entre le passé fructueux bâti par les devanciers et l'avenir que l'actuelle génération est en train de construire. M. Bationo a exprimé, en outre, sa gratitude aux

personnalités qui ont accepté de présider ou parrainer cette cérémonie d'hommage. Le représentant des retraités, Lazare Zoungrana, a traduit la reconnaissance des bénéficiaires à leurs collègues du lycée ainsi qu'aux bonnes volontés qui ont soutenu l'évènement. « C'est avec une grande émotion que nous accueillons ces gestes », a-t-il assuré.

Suivre les traces des ainés

Il a invité la jeune génération à prendre conscience qu'elle est le salut de la nation. « Il faut alors que les jeunes se mettent au travail en prenant l'exemple sur les ainés et s'assument correctement afin d'être une relève capable de diriger correctement le pays », a-t-il insisté. Et sa collègue à la retraite, Bibata Ouattara, de bénir tous ceux qui ont

contribué à la réussite de la journée d'hommage. « Que Dieu veille sur vous

afin que vous atteigniez la retraite dans de bonnes conditions », a-t-elle souhaité. Le président de la cérémonie, Louis Rodrigue Tapsoba, a relevé qu'il ne s'agit pas d'une simple cérémonie d'au revoir mais une tribune pour saluer un patrimoine.

« Vous avez été les artisans du savoir, les gardiens des valeurs et des modèles pour des générations. Vous laissez derrière vous des hommes et de femmes formées, prêts à relever les défis de demain », a-t-il affirmé. Le représentant des parrains, M. Herbé Kaboré a souligné que les personnes à l'honneur ont pleinement joué leur partition. « Chers anciens nous vous savons heureux de revoir ces visages que vous avez vus si jeunes devenir murs aujourd'hui et qui ont des responsabilités diverses.

Cela montre que votre œuvre n'a pas été vaine et que la moisson a été abondante », s'est-t-il réjoui. M. Kaboré a également remercié toutes les bonnes volontés et anciens élèves qui ont rendu possible cette journée possible. Harouna Cissé qui évolue dans le secteur de l'industrie en fait partie.

Il a intégré le lycée départemental Wend-Puiré de la sixième à la terminale (de 2003 à 2010). Pour lui, c'est un sentiment de fierté d'appartenir à ce lycée. « Je demande aux élèves de continuer dans la même dynamique que nous, à savoir respecter les enseignants, les biens publics », a-t-il plaidé.