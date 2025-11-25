Cote d'Ivoire: Ligue 2 - Le Sporting Club de Gagnoa signe une victoire de prestige face à l'Africa Sports (2-0)

Le Sporting Club de Gagnoa renverse l'Africa Sports et s'offre une soirée de communion mémorable

La 13e journée en retard de la Ligue 2 ivoirienne, disputée ce lundi 24 novembre 2025 au stade Robert-Champroux de Marcory, a offert un moment de football intense et chargé d'émotion. Opposé à l'Africa Sports d'Abidjan, le Sporting Club de Gagnoa s'est imposé avec autorité (2-0), confirmant ainsi sa très bonne dynamique en cette fin de première partie de saison.

Au-delà du résultat sportif, cette rencontre a été marquée par une atmosphère exceptionnelle autour du président du club gagnoanais, Tommy Tayoro Nycoss. Dès les premières heures, une mobilisation inhabituelle s'est créée autour de ce dernier. Supporters venus massivement de Gagnoa, artistes influents comme Didi B, la Team Paiya ou encore Yerim Bakayoko... tous ont répondu présents pour apporter un soutien inconditionnel aux « hommes de Gôzô ».

Dans les vestiaires comme dans les tribunes, l'ambiance était électrique. Cette ferveur populaire a galvanisé les joueurs, à l'image de Goua Marc et de l'ensemble de l'effectif, déterminés à offrir une victoire mémorable à leurs supporters.

Sur le terrain, le Sporting Club de Gagnoa a livré un match solide, alliant rigueur défensive et efficacité offensive. Face à une équipe de l'Africa Sports pourtant bien en place, les Gagnoalais ont su imposer leur rythme et concrétiser leurs temps forts. Les deux buts inscrits ont scellé une victoire logique et maîtrisée, témoignant de la progression constante du groupe.

À l'issue de la rencontre, le président Tommy Nycoss, visiblement ému, n'a pas manqué de saluer la qualité du spectacle proposé :

« Ce que je retiens surtout de cette soirée, c'est le très beau spectacle offert. Et puis, gagner face à l'Africa aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort pour moi. N'oublions pas que l'Africa est un club mythique, mais ce soir, seule la dimension sportive a parlé », a-t-il déclaré.

Grâce à ce succès important, le Sporting Club de Gagnoa grimpe à la 2e place de la poule B avec 22 points, juste derrière le leader, le Sporting de Marcory, qui compte 24 points. Une progression qui ouvre de belles perspectives pour la suite, même si le président se veut prudent : « Le championnat est loin d'être terminé, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir », a rappelé Tommy Nycoss.

Cette soirée, marquée par une communion totale entre joueurs, dirigeants, supporters et figures de la culture ivoirienne, pourrait bien constituer un tournant moral décisif pour le Sporting Club de Gagnoa dans sa quête des phases finales.