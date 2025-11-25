Ile Maurice: Modèle d'éco-responsabilité et de préservation de la biodiversité

Niché au coeur de la nature de Rivière-des-Anguilles, Andrea Lodges s'est engagée en matière de développement durable, de biodiversité et de responsabilité environnementale.

Soucieux de son impact écologique, cet hôtel a pris plusieurs mesures concrètes pour réduire son empreinte carbone, tout en offrant une expérience authentique et respectueuse de la nature à ses clients.Andrea Lodges a adopté une gestion responsable de ses ressources naturelles. La collecte de l'eau de pluie est un pilier de sa démarche, permettant d'irriguer le jardin sans recourir à l'eau de la Central Water Authority. De plus, le lodge cultive un jardin potager où poussent des légumes destinés à la cuisine, favorisant ainsi une alimentation biologique.

Tous les déchets verts issus du site, ainsi que les épluchures de légumes, sont compostés et réutilisés pour enrichir naturellement le sol. Ces initiatives s'inscrivent dans une philosophie d'économie circulaire, visant à préserver l'environnement, tout en valorisant la biodiversité locale.

Au-delà de ses actions internes, Andrea Lodges joue un rôle actif dans la préservation des écosystèmes locaux à travers des partenariats avec des groupes de jeunes scouts et des organisations non gouvernementales. Ensemble, ils organisent, chaque année, des opérations de nettoyage des côtes, notamment entre Andrea Lodges et Gris-Gris, afin de préserver la beauté du littoral sud. Ces efforts visent à sensibiliser la communauté à la nécessité de protéger leur environnement naturel.

Pour offrir à ses clients une immersion authentique dans la nature, Andrea Lodges préserve et valorise ses paysages exceptionnels. Des randonnées guidées permettent aux visiteurs de découvrir des sites naturels remarquables tels que trois cascades et une piscine naturelle. La vue panoramique à partir de certains points d'observation offre une expérience sensorielle inoubliable, renforçant le sentiment d'évasion.

La faune locale n'est pas en reste : les observations de baleines, de tortues marines ou encore d'oiseaux rares enrichissent le séjour, permettant aux visiteurs de se reconnecter avec la biodiversité exceptionnelle de l'île.

L'engagement écologique d'Andrea Lodges se manifeste aussi à travers ses services et aménagements. L'établissement est entièrement dépourvu de plastique à usage unique et privilégie l'utilisation de bouteilles en verre ou en acier réutilisables. La consommation d'énergie est optimisée grâce à un éclairage LED et à des climatiseurs classés A+. Les repas sont servis en vrac, évitant ainsi le gaspillage d'emballages, et les activités proposées privilégient la marche ou la randonnée. Ces choix témoignent d'un souci de l'hôtel de réduire son empreinte carbone.

Andrea Lodges s'investit aussi activement dans la conservation de la biodiversité locale. En partenariat avec les services forestiers de Souillac, l'établissement participe à la préservation de plantes endémiques en plantant régu- lièrement des palmiers pour soutenir l'écosystème local. La pratique d'un jardinage sans pesticides et l'utilisation de produits organiques renforcent la biodiversité et la santé des sols. La promotion des produits locaux, la valorisation de l'économie communautaire, ainsi que l'emploi d'habitants de la région, illustrent l'engagement tant social qu'environnemental d'Andrea Lodges.

En somme, cet hôtel représente un modèle inspirant pour un tourisme plus vert.