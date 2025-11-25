Congo-Kinshasa: Principales tendances des violations des droits de l'homme pays - 1er semestre 2025

communiqué de presse

Dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo assure un suivi étroit de la situation des droits de l'homme et analyse les tendances y relatives. Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités afin qu'elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l'homme documentées.

Au cours du premier semestre de l'année 2025, le BCNUDH a documenté 2.767 violations et atteintes aux droits de l'homme et violations du droit international humanitaire sur l'ensemble du territoire congolais, ce qui représente une augmentation de 11 pour cent par rapport à celles documentées lors du semestre précédent.

Parmi ces violations et atteintes, 86 pour cent, soit 2.378, ont été commises dans les provinces en conflit. Le nombre de victimes a augmenté de 12 pour cent par rapport au semestre précédent, passant de 7.705 à 8.635 victimes.

Ces augmentations reflètent l'intensification des conflits armés à l'Est du pays, en particulier à cause de l'offensive du M23 au Nord Kivu et Sud Kivu ainsi que l'activisme persistante d'autres groupes armés, notamment les ADF et la CODECO au Nord Kivu et en Ituri.