Sénégal: « L'arbre et la jeune fille » - Tournée nationale pour une redynamisation du théâtre

La salle d'exposition du Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar a accueilli, hier lundi 24 novembre 2025, une conférence de presse consacrée au lancement de la tournée nationale de la pièce « L'Arbre et la jeune fille », un conte théâtral porté par une collaboration sénégalo-française. C'est le journaliste Alioune Diop qui a ouvert les échanges, campant le débat avant de donner la parole aux différents intervenants fortement impliqués dans la création et la diffusion du spectacle.

Autour de la table, figuraient Tidiane Diallo, administrateur de la compagnie, les artistes Moustapha Mboup, Abdoulaye Seydi, Aurélie Videlier ainsi que le metteur en scène Nicolas Jobert, représentant le Théâtre de la Mascara.

Dans son propos introductif, Tidiane Diallo a rappelé le contexte qui a conduit à la relance de la pièce, créée en 2023 au même centre culturel. Il est revenu sur la difficulté de diffuser durablement les œuvres théâtrales au Sénégal, souvent condamnées à une unique représentation faute de moyens adaptés. Grâce à un appel à projets lancé par le ministère de la Culture en janvier 2025, la compagnie a obtenu une subvention « que nous n'avons pas encore reçue », précisera-t-il mais qui a permis de structurer la tournée à venir, financée pour l'instant sur fonds propres.

Prenant la parole, Moustapha Mboup, cofondateur de la compagnie sénégalaise Grand-Écart, a retracé le parcours de cette structure créée avec Abdoulaye Seydi, tous deux issus de l'École nationale des arts. Installés en France mais profondément attachés à leurs racines, ils reviennent chaque année au Sénégal pour monter des projets artistiques et partager leur expérience. Il est également revenu sur l'esprit du projet : « Ce spectacle nous tient à cœur. Même sans financement, nous serions revenus le défendre », confie-t-il.

À sa suite, Abdoulaye Seydi a souligné la longue collaboration entre les artistes sénégalais et le Théâtre de la Mascara, initiée au début des années 2000 à Kaolack. Il a insisté sur la nécessité de revitaliser la scène théâtrale nationale, qui traverse une période difficile : « Le théâtre va mal au Sénégal, mais nous avons décidé de nous organiser autrement. Nous planifions nos projets, nous économisons, parce que notre métier, c'est la scène, pas la quête de financements ».

Puis, il a exposé les détails de la tournée : représentation scolaire à Blaise Senghor, et la première officielle est prévue le 29 novembre à Sorano, avant des dates à Saint-Louis, Thiès, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda.

Le Théâtre de la Mascara : 50 ans d'engagement

La comédienne Aurélie Videlier, représentant le Théâtre de la Mascara, a présenté cette structure française fondée en 1974, qui cumule plus d'un demi-siècle d'existence. Basée dans l'Aisne, la compagnie anime un théâtre de 120 places et organise chaque année un festival de jeunes créations. Elle rappelle que Nicolas Jobert, auteur et metteur en scène, accompagne depuis longtemps des artistes sénégalais dans divers projets

Le metteur en scène Nicolas Jobert a ensuite livré l'origine du texte « L'Arbre et la jeune fille ». Sollicité par Mboup et Seydi pour écrire une œuvre abordant les défis contemporains climat, corruption, difficultés sociales il a choisi de centrer l'histoire sur une jeune fille, afin de porter une voix différente sur ces thématiques universelles. « Ce que vous évoquez, disait-il aux comédiens, ce ne sont pas seulement des problèmes sénégalais. Ils existent partout dans le monde. »

Jobert insiste sur le caractère accessible du spectacle, conçu comme un conte pouvant toucher aussi bien les adultes que les élèves, comme l'avait prouvé la représentation donnée en 2023 devant des collégiennes particulièrement réceptives.

Tous les intervenants ont insisté sur leur volonté de contribuer au renouveau du théâtre sénégalais, en multipliant représentations, ateliers et tournées. La pièce, qui met en scène quatre femmes et trois hommes, se veut aussi un hommage à la place des femmes dans la création artistique.

La conférence s'est close sur un appel lancé à la presse et au public : « Venez voir la pièce. Ne vous limitez pas à la conférence. Le théâtre se vit. »