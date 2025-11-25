Sénégal: Agriculture/Qualité des semences - Le laboratoire national entièrement rénové

Le laboratoire de contrôle de la division des semences a été inauguré hier, lundi 24 novembre par le ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. La réhabilitation de cette infrastructure essentielle pour la certification des semences produites par l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) et du Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) a été réalisée dans le cadre du projet de développement de la chaine de valeur riz.

Dans le cadre de la politique du contrôle de la qualité des semences, le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a officiellement réceptionné hier, lundi 24 novembre ce laboratoire de contrôle de la division des semences. « Ce laboratoire est entièrement réfectionné par le projet de développement de la chaine de valeur riz. C'est le plus grand laboratoire au Sénégal en termes de certification de semences. Il certifie les semences prébase de l'Isra et les semences de Africa Rice mais uniquement pour le riz. C'est au niveau de ce laboratoire que démarre le processus de multiplication des semences qui seront après remis aux producteurs semenciers pour continuer la chaine de multiplication en base après R1 et R2 », explique Christine Ndew Diouf, économiste rurale à la direction de l'agriculture affectée à la division des semences.

Le coût global de ce projet s'élève à peu près à 156 millions de francs Cfa, répartis entre la réhabilitation du laboratoire, la construction d'un centre de formation ainsi que les équipements. « C'était un laboratoire qui était à un niveau de délabrement assez avancé. Donc il était nécessaire de le réhabiliter, de l'équiper et de renforcer d'autres capacités de la division des semences. Ce qui va permettre à la division des semences de jouer convenablement son rôle », indique Dr Waly Diouf, coordonnateur du projet de développement de la chaine de valeur Riz.

Selon lui, le projet de développement de la chaine de valeur riz collabore avec l'Isra pour que cet institut produise des semences prébase, ce qui rend indispensable un travail conjoint avec la direction de l'agriculture notamment avec la division des semences afin d'assurer contrôle rigoureux de la qualité du matériel végétal produit par l'Isra.

Pour sa part, Mamadou Ka, conseiller technique au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, considère que la rénovation de ce laboratoire illustre la volonté des autorités de soutenir l'atteinte de la souveraineté alimentaire. « La souveraineté alimentaire ne peut être obtenue sans des rendements de qualité, qui reposent nécessairement sur des semences de qualité. Ce laboratoire constitue un outil essentiel pour y parvenir. Construire et rénover est important, mais préserver l'outil l'est encore davantage. Il a été entièrement remis à niveau ; j'invite donc les utilisateurs à en assurer la bonne conservation », conclut-il.