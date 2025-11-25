Ile Maurice: Une Rodriguaise testée positive à la leptospirose

Une Rodriguaise de 58 ans, transférée à Maurice pour des problèmes hépatiques, a été diagnostiquée positive à la leptospirose, le 20 novembre. Selon les informations disponibles, son état reste stable. L'infection avait été détectée à Rodrigues avant son évacuation.

À la suite de ce cas, les autorités ont procédé à des vérifications environnementales pour limiter les risques de contamination et suivent de près les proches de la patiente.

L'an dernier, six décès dus à la leptospirose ont été enregistrés à Maurice, rappelant l'importance de la vigilance. Sans prise en charge rapide, la maladie peut être grave. Ses premiers signes, comme la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires ou les vomissements, peuvent facilement être confondus avec ceux de la grippe.

La leptospirose est causée par une bactérie présente dans l'eau contaminée par l'urine d'animaux porteurs, notamment les rats, qui ne montrent pas forcément de symptômes. Une plaie en contact avec de l'eau souillée peut suffire à transmettre la maladie.

Les risques existent aussi dans la vie quotidienne. L'urine de rats peut se retrouver sur des canettes, des boîtes de conserve ou d'autres récipients. Si ces surfaces ne sont pas lavées avant que le contenu soit consommé, la bactérie peut atteindre le foie et provoquer une jaunisse. L'accumulation d'eau dans l'environnement favorise la présence de rongeurs.

Pour se protéger, les autorités recommandent de maintenir un environnement propre et de respecter les règles d'hygiène. Les personnes travaillant dans l'agriculture, l'élevage, l'entretien des espaces verts ou le nettoyage sont invitées à porter gants, lunettes et bottes et à protéger toute plaie. Le lavage des fruits, des légumes et des récipients ainsi que la protection des aliments contre les contaminations reste essentiel.