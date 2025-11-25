Ile Maurice: Une nouvelle promotion du Projet Employabilité Jeunes célébrée

Mercredi dernier, ils étaient 161 jeunes, âgés de 16 à 22 ans, à recevoir leur certificat du Projet Employabilité Jeunes (PEJ), porté par la Fondation Espoir et Développement du groupe Beachcomber. Souvent marqués par une rupture scolaire, sans qualification académique, mais animés par une volonté s'en sortir, ils ont pu suivre la formation PEJ et la réussir.

Pour ces adolescents et jeunes adultes réunis à l'auditorium Octave Wiehe, ce document n'est pas un diplôme formel mais un premier vrai repère professionnel. Il représente neuf mois d'apprentissage intensif, de remise à niveau, de découvertes et souvent, de dépassement de soi.

Depuis 2004, le PEJ poursuit la même mission : redonner confiance, révéler le potentiel caché, transmettre les bases indispens- ables pour entrer dans le monde du travail, et surtout ouvrir la porte à un métier concret.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme mélange cours théoriques et immersion en entreprise. Les jeunes apprennent à lire, écrire, calculer mais ils apprennent aussi à se comporter en milieu professionnel, à travailler en équipe, à être ponctuels au travail, à gérer une difficulté et à s'exprimer. L'essentiel se joue ensuite sur le terrain : plusieurs semaines dans les hôtels Beachcomber, où chaque stagiaire est accueilli par un mentor. Ces derniers, des artisans chevronnés, deviennent des repères, parfois même des modèles, pour ces jeunes, qui n'ont pas toujours eu un adulte pour les guider dans leur parcours.

Mercredi dernier, le jour de la remise des diplômes, Kenan Cupidon n'est pas passé inaperçu (voir photo). Ce jeune handicapé faisait partie des plus applaudis de la cérémonie. «Mo bien fier, vremem. Ena boukou dimounn finn dir mwa mo pa pou resi... me la, mo finn fer li», raconte-t-il, avec le sourire. Il évoque les moments difficiles, les jours où il doutait, les regards qui lui rappelaient ses limites plutôt que son potentiel. «Pa ti fasil toulezour. Me mo ti anvi montre ki mo kapav, mem si bann dimounn ti pans lekontrer.» Aujourd'hui, il réfléchit déjà à la suite à donner à son parcours. Son rêve : travailler un jour au Mauricia Beachcomber, un hôtel qui l'impressionne depuis toujours.

Alicia Bazile, originaire de Vacoas, incarne bien l'esprit du programme. Après deux tentatives avortées à l'examen de School Certificate, elle laisse tomber la filière scolaire et se met à travailler pour économiser et suivre un cours en pâtisserie. C'est finalement un ami, ancien stagiaire du PEJ, qui l'encourage à tenter la même aventure que lui.

Sélectionnée en janvier, elle commence la formation PEJ deux mois plus tard. «Les premiers jours étaient stressants car je suis très timide, mais ma formatrice m'a aidée à m'affirmer», raconte-t-elle. Depuis juin, Alicia est en stage au Royal Palm Beachcomber Luxury. Elle sourit en se rappelant sa première journée. «J'étais émerveillée par le cadre. Je ne pensais pas me retrouver un jour dans un hôtel comme celui-là.»

Elle découvre la filière Food & Beverage, la pâtisserie, la cuisine, la réception et même les bases de l'art floral. Son mentor, Sarah Ami, l'accompagne quotidiennement. «Elle m'a motivée et m'a transmis sa passion pour l'hôtellerie. Grâce à elle et à l'ancienne stagiaire Anne-Laure Banan, j'ai appris et j'apprends toujours chaque jour. À d'autres jeunes, je dirai que rien n'est impossible. Ayez confiance. Avancez.»

Lors de la cérémonie, Karine Perrier Curé, présidente de la FED et Chief Brand & Communication Officer du groupe, a félicité ces 161 jeunes. «Ce certificat symbolise bien plus qu'une réussite académique. Il représente vos efforts quotidiens, le courage de continuer malgré les doutes, la discipline, et surtout votre volonté d'avancer.»

Elle a rappelé que le financement offert depuis quatre ans par l'Union européenne dans le cadre du programme Vulnerable Lives Matter va bientôt s'arrêter. Une aide qui a permis au PEJ de maintenir le cap dans un contexte difficile. «Même si ce cycle s'achève, notre engagement à pérenniser ces projets reste total», a-t-elle affirmé.

Pour Mary Jane Fanchette, PEJ Manager, cette cérémonie est, chaque année, un moment fort. «Chaque parcours est unique, parfois difficile. Mais le PEJ montre, année après année, que l'accompagnement, l'effort et l'encadrement peuvent changer une trajectoire.»

Certains de ces jeunes repartent en stage, d'autres ont déjà une opportunité professionnelle en vue. Ce qui est ressorti de cette cérémonie de certificats, c'est surtout une fierté et un sentiment d'avoir repris en main leur avenir.