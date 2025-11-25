Tunisie: Le président Saïed se réunit avec la cheffe du gouvernement

25 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a évoqué, lors de sa rencontre, lundi, au Palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri, le fonctionnement général de l'action gouvernementale.

Il a, à ce propos, souligné la nécessité de relever tous les défis, rappelant que chaque responsable oeuvre actuellement dans le cadre de la Constitution du 25 juillet 2022 et qu'il doit garder à l'esprit, à tout moment, les attentes légitimes du peuple.

Cité dans un communiqué, le chef de l'État a affirmé que ceux qui considèrent le poste qu'ils occupent comme "une fin en soi" et ne cherchent que les privilèges n'ont aucune place auprès du peuple tunisien.

Le pouvoir, a-t-il dit, est une responsabilité et lourd fardeau.

Le président de la République a également insisté sur le fait que l'État ne restera pas les bras croisés face à ceux qui cherchent à maltraiter les citoyens, sous quelque forme que ce soit.

Quant à ceux qui ont hypothéqué le pays, tenté de le faire exploser, de le diviser ou de brader ses ressources, ils seront poursuivis, a-t-il promis.

Et d'ajouter: "La Cour de l'Histoire a rendu son verdict définitif : pas de consolation pour les traîtres et pas de retour en arrière".

