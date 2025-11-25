Ile Maurice: La PNQ de Joe Lesjongard sera axée sur la vie chère

25 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le coût de la vie sera au centre des débats parlementaires ce mardi 25 novembre.

Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressera sa Private Notice Question (PNQ) au ministre du Commerce, Michael Sik Yuen, concernant la perte d'accessibilité financière qui affecte de nombreux ménages.La question portera principalement sur l'utilisation des Rs 2 milliards injectées dans le Price Stabilisation Fund.

Joe Lesjongard souhaite obtenir un état détaillé des sommes déjà déboursées ainsi que les justifications derrière chaque décaissemenL'opposition s'intéressera également à l'évolution prévue des prix des produits de base. Le ministre devra préciser quelles hausses ou baisses sont anticipées au cours des trois prochains mois. Enfin, Michael Sik Yuen sera appelé à dévoiler le coût du panier de consommation au 31 octobre 2025, un indicateur clé pour mesurer la pression financière qui pèse sur les foyers.

