Togo: La Police fait la Foire

25 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La Police nationale disposera de deux stands à la Foire internationale de Lomé qui ouvrira ses portes le 28 novembre.

L'idée est de se rapprocher de la population.

Ce geste s'inscrit dans la dynamique du concept de police de proximité qui est au coeur de la modernisation des forces de sécurité.

Aux stands, visiteurs et exposants pourront s'informer, échanger directement avec les équipes, découvrir les services offerts et mieux comprendre le travail quotidien des unités. Une manière concrète de renforcer la confiance et d'améliorer la collaboration entre citoyens et forces de l'ordre.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.