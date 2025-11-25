Togo: La pluie se fait attendre

Alors que la petite saison agricole vient à peine de démarrer, les premiers signes d'inquiétude se font sentir sur le terrain. Le journal Le Médium, dans son édition parue mardi, alerte sur l'absence persistante de pluie, un phénomène qui commence à préoccuper les producteurs.

Selon le quotidien, il n'y a rien de dramatique pour le moment, mais la situation mérite d'être surveillée de près. Les agriculteurs redoutent surtout que la sécheresse ne s'installe, compromettant ainsi les premières semences et perturbant le calendrier cultural déjà fragile.

Cette incertitude climatique survient dans un contexte où la résilience du monde rural reste mise à l'épreuve par les variations météorologiques de plus en plus imprévisibles.