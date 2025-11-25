Togo: Le pays en éclaireur d'un multilatéralisme renouvelé

25 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

À Luanda mardi, lors du 7e sommet Union européenne-Union africaine, le président du Conseil Faure Gnassingbé a livré un message clair : sans coopération étroite entre l'Afrique et l'Europe, il n'y aura ni paix durable ni sécurité globale.

Face à un monde fragmenté, le leader togolais a défendu une vision fondée sur trois piliers :

la paix comme bien public mondial, la rénovation du multilatéralisme et la co-construction d'une architecture de stabilité entre l'Afrique et l'Europe.

Faure Gnassingbé a insisté : « La stabilité de l'Afrique conditionne celle du monde. »

Pour lui, la sécurité ne peut être importée. Elle doit être financée, construite et pilotée localement, avec le soutien des partenaires européens pour renforcer les institutions régionales, les capacités logistiques et les mécanismes de prévention.

Le président du Conseil a plaidé pour un système international rééquilibré, reflétant les réalités actuelles.

« Le multilatéralisme ne doit pas être abandonné, mais rénové. »

Il a averti qu'un affaiblissement des institutions multilatérales conduirait à un monde régi par les rapports de force, contraire aux intérêts européens comme africains.

Face au terrorisme, à la cybercriminalité et à la désinformation, il a appelé à des réponses conjointes, systémiques et centrées sur la résilience des populations. La jeunesse, en particulier, doit être placée au coeur de cette architecture de paix : formée, impliquée et considérée comme actrice de la stabilité.

Faure Gnassingbé a rappelé que l'Afrique stable renforce la sécurité européenne, et qu'une Europe engagée soutient la souveraineté africaine.

Il a conclu par un appel à bâtir une relation fondée sur « la coopération plutôt que la compétition, la confiance plutôt que la peur».

