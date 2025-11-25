Ile Maurice: Deux hommes forcent l'accès à la piste d'atterrissage pour ne pas rater leur vol

L'incident s'est produit le vendredi 21 novembre à l'aéroport de Cologne-Bonn, en Allemagne. Selon un article du journal Bild, vers 21 h 25, deux hommes ont été aperçus en train de courir sur le tarmac en direction d'un vol Wizz Air sur le point de partir. Une vidéo des deux hommes, partagée sur les réseaux sociaux, montre leur tentative d'atteindre l'Airbus A321; ils ont toutefois été stoppés net par un employé de l'aéroport.Les feux rouges clignotants de l'avion étaient allumés, indiquant qu'il s'apprêtait à décoller. "C'est totalement inconscient", peut-on lire dans les nombreux commentaires de la vidéo.

Un porte-parole de la police fédérale a déclaré à People que les hommes avaient obtenu un "accès non autorisé" à l'aire de trafic via une sortie de secours après avoir passé les contrôles de sécurité. "Les deux Roumains (âgés de 47 et 28 ans) avaient franchi normalement et sans incident le point de contrôle de sécurité de l'aéroport, mais n'ont pas pu rejoindre leur porte d'embarquement avant sa fermeture", indique-t-il.

Bild rapporte que les hommes auraient brisé la vitre protégeant un interrupteur d'urgence à 21 h 33 et appuyé sur le bouton pour ouvrir une porte donnant accès au tarmac. "Les hommes ont été appréhendés par le personnel de sécurité de l'aéroport et remis à la police fédérale", précise le porte-parole.

"Mise en péril"

Malgré l'intrusion, le porte-parole de la police a indiqué que la sécurité aérienne "n'a jamais été compromise et que les opérations de vol n'ont pas été affectées". "Une enquête pour intrusion a été ouverte à l'encontre des deux hommes", déclare la police. "Une violation de la loi sur la sûreté de l'aviation est également en cours d'examen."

Le porte-parole a souligné que les hommes s'étaient mis eux-mêmes en danger: "Les personnes non autorisées se mettent en péril lorsqu'elles se déplacent sur l'aire de trafic sans instructions du personnel de l'aéroport".