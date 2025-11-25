Ile Maurice: STC - Un excédent de Rs 3,55 milliards après un déficit l'année précédente

Après un déficit de Rs 6,22 millions en 2022-2023, la State Trading Corporation (STC) affiche un excédent de Rs 3,55 milliards pour l'exercice 2024-2025, marquant un léger rééquilibrage de sa situation financière.tr

Lors de l'inauguration d'un mini soccer pitch à la Résidence St-Luc, Curepipe, le dimanche 23 novembre, le ministre du Commerce, Michael Sik Yuen, a expliqué que ce résultat reflète les mesures mises en place au cours de l'année pour stabiliser la STC.

Plusieurs décisions ont contribué à cette amélioration : l'organisme a renégocié certains contrats d'approvisionnement afin d'obtenir de meilleurs prix sur le marché international, optimisé sa logistique pour réduire les coûts de transport et de stockage, et amélioré la gestion des stocks afin d'éviter les excédents et les achats coûteux.

Parallèlement, la STC a ajusté sa stratégie financière pour limiter l'impact des fluctuations des prix du pétrole et du fret maritime. Une politique de contrôle interne a également été mise en oeuvre pour réduire les dépenses non essentielles.Selon le ministre, ces mesures devraient permettre à l'organisme de consolider ses résultats et d'offrir un service plus stable et transparent au public.