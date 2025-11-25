Afrique: Lioncelles et Lionceaux au Tournoi UFOA/A U15 en Gambie, à partir de mercredi

Dakar — Les sélections nationales masculines et féminines du Sénégal des moins de 15 ans vont prendre part aux qualifications pour le Tournoi scolaire de la Confédération africaine de football (CAF), qui démarre mercredi en Gambie.

La compétition va se poursuivre jusqu'à samedi prochain dans ce pays voisin du Sénégal, sous l'égide de l'Union des fédérations ouest-africaine (UFOA/A).

Le Tournoi UFOA-A U15 2025 est une compétition dédiée au développement du football de base dans la sous-région et qualificative pour le Tournoi scolaire de la Confédération africaine de football (CAF).

Chez les masculins, les Lionceaux seront opposés à la Gambie, à la Guinée, à la Guinée-Bissau, au Liberia et à la Mauritanie.

Les Lionnes, pour leur part, ont comme adversaires les Gambiennes, les Guinéennes et les Bissau-Guinéennes.

L'équipe nationale masculine des moins de 15 ans est détentrice du trophée.