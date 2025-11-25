Afrique: La deuxième édition du Festival international 'Chant des Linguère' prévue à Bamako, du 10 au 12 décembre

Dakar — La deuxième édition du Festival international "Chant des Linguère" se tient à Bamako, au Mali, du 10 au 12 décembre prochains, à l'initiative de l'artiste sénégalaise Coumba Gawlo, a-t-on appris de son entourage.

Plusieurs artistes-chanteuses vont prendre part à cette édition aux côtés de Coumba Gawlo, dont Mariam Bâ Lagaré, Djeneba Seck et Delphine Mounkoro du Mali.

La chanteuse burkinabè Kalam, "la reine du Kundé", est également annoncée à la deuxième édition du Festival international "Chant des Linguère", portant sur le thème "La culture, levier et facteur de développement".

"Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la diva Coumba Gawlo pour la promotion des droits des femmes et la protection des enfants, par ses prestations et ses productions artistiques, à travers des projets et programmes de Gawlo Office Médias (Go Médias) et de l'association Lumière pour l'Enfance-Coumba Gawlo (LPE-GC) mais aussi en sa qualité d'ambassadrice de bonne volonté de plusieurs institutions et ONG", lit-on dans un communiqué.

Plusieurs activités sont au menu de la deuxième édition du Festival international Chant des Linguère, dont un Forum prévu le jeudi 11 décembre, à partir de 9 heures, au Centre international de conférence de Bamako (CICB).

Il est également prévu un dîner de gala de remise du trophée Linguère du développement à des femmes maliennes de référence, le vendredi 12 décembre, à partir de 20 heures au CICB.

Coumba Gawlo prépare par ailleurs activement la sortie d'un album live et une série de prestations "pour fêter en beauté la fin de l'année 2025 et célébrer le nouvel an avec éclat".

Intitulé "Gawlo Gawlo", cet album live "au titre significatif et symbolique, revisite ses 40 ans de carrière musicale, en mettant en lumière son parcours riche et diversifié par une compilation de certaines de ses chansons parmi les plus écoutées et appréciées".

Le programme concocté par l'artiste sénégalaise inclut "Noël Enfants", une manifestation prévue le 25 décembre au Centre international du commerce extérieur de Dakar (CICES).

"Comme chaque année, Coumba Gawlo sacrifie ainsi à la tradition de communion avec les enfants, en leur offrant ce moment de joie et de partage, constitué d'une remise de cadeaux et d'une prestation en live de la diva", rappelle le communiqué.

"Le Bal des Gawlo Gawlo", une soirée festive que l'artiste dédie à ses fans et au public en général, est un autre événement très attendu par les mélomanes. Il se déroulera le 31 janvier prochain.