Sénégal: Une exposition de l'artiste ivoirien Jacobleu pour célébrer ses 30 ans de carrière à Dakar, vendredi

25 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'artiste peintre ivoirien Jacobleu célèbre ses trente ans de carrière à Dakar du 28 novembre au 14 décembre prochain, à travers une exposition intitulée "Quand l'esprit devient corps", a-t-on appris des organisateurs.

Selon le commissaire de l'exposition, Idrissa Diallo, le vernissage est prévu vendredi à 19 heures, à l'espace Vema (embarcadère de Dakar).

"Cette exposition 'Quand l'esprit devient corps' s'inscrit dans la continuité d'une recherche profonde où la peinture dialogue avec la spiritualité et la mémoire africaine", explique-t-on dans un dossier de presse transmis à l'APS.

Le document ajoute que du point de vue de Jacobleu, "l'acte de créer n'est pas [une] simple expression, mais [une] véritable célébration du vivant".

Des peintures, au nombre de trente tableaux, mais aussi des photos d'archives et une installation font partie des pièces de cette exposition, selon le document.

Jacobleu, Jacob Bleu à l'état civil, est né en Côte d'Ivoire où il est installé et travaille.

Cet artiste pluridisciplinaire (peintre, photographe, écrivain) s'active depuis trois décennies s'active sur la scène artistique ivoirienne et mondiale.

Lire l'article original sur APS.

