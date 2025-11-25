Sénégal: Fatoumata Bernadette Sonko lance une plateforme d'information sur 'la réalité plurielle des Sénégalaises', mercredi

25 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'universitaire sénégalaise Fatoumata Bernadette Sonko va procéder, mercredi, au lancement officiel d'une plateforme d'information dont l'ambition est de sortir de l'ombre les sujets portant sur la vie des femmes, en vue de mieux rendre compte des "vulnérabilités" subies par la gent féminine.

Dénommée "Mousso" (La femme, en mandingue), la nouvelle plateforme se veut connectée à "la réalité plurielle des Sénégalaises", dans le but de mieux sortir de l'ombre "les sujets portant sur leur quotidien pour mettre fin à leur « oubli organisé » et rendre visibles les vulnérabilités subies par différentes composantes de la société".

"Ce sismogramme des femmes offre des informations de proximité, utiles et accessibles pour porter la voix des absentes officielles qui luttent dans l'ombre, dévalorisées et invisibles", écrit Fatoumata Bernadette Sonko, enseignante au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Mousso.sn se donne pour mission de souligner le vécu des femmes, leur santé, leurs droits et devoirs, leur créativité, leurs combats, mais également leurs défis pour briser cette chaîne systémique", ajoute l'universitaire dans un communiqué.

