Sénégal: Un don de 15 fauteuils roulants aux équipes de handisport de Sédhiou et Ziguinchor

L'ONG Right To Play Sénégal a offert 15 fauteuils roulants et divers équipements sportifs aux équipes handisport des régions de Sédhiou et Ziguinchor (sud), lundi, en marge d'une session de formation pour la promotion de l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers le sport.

La Ligue régionale de handisport de Sédhiou a été également installée au cours de cette session de formation tenue dans la capitale du Pakao, en partenariat avec la direction régionale de l'Action sociale.

Selon Michel Diatta, responsable de Right To Play, pendant trois jours, des activités sportives, culturelles, entrepreneuriales et de renforcement de capacités ont permis de valoriser les talents des personnes vivant avec un handicap, tout en sensibilisant les communautés sur la question de l'égalité d'accès au sport.

Des démonstrations de handisport ont contribué à briser les stéréotypes et à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, a ajouté Michel Diatta.

Le responsable de l'ONG Right To Play a également salué l'engagement des acteurs locaux, soulignant que "le handicap n'est pas une lourdeur, mais une richesse à valoriser".

Souleymane Mansaly, représentant les bénéficiaires de ce don de fauteuils roulants, a plaidé pour un terrain handisport dédié et a exhorté ses pairs à s'impliquer activement dans la vie citoyenne.

Selon M. Mansaly, cet engagement peut représenter "un pas de plus vers une société inclusive", avec le sport comme "levier d'émancipation et de cohésion".

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou, Ousmane Danfakha, a promis de relayer les doléances exprimées par les personnes en situation de handicap de la région, en termes d'accès aux soins, d'emploi mais aussi d'infrastructures adaptées.

Cette session de formation ayant bénéficié de l'appui d'Affaires mondiales Canada met un accent particulier sur l'autonomisation des jeunes filles handicapées, à travers des formations et la vulgarisation de la loi d'orientation sociale.