Sénégal: Premier League - Gana Guèye présente ses excuses après son expulsion

Dakar — Le milieu de terrain sénégalais d'Everton Idrissa Gana Guèye, expulsé lors d'un match du championnat anglais après avoir giflé son coéquipier Michael Keane, a présenté des excuses publiques lundi soir sur son compte Instagram.

Quelques heures après le match en retard de la 13e journée de Premier League opposant Manchester United à Everton (0-1), Idrissa Gana Guèye a adressé ses excuses à son coéquipier, ainsi qu'aux autres joueurs, au personnel aux fans et au club.

Après une mauvaise intervention défensive de Keane lors d'une attaque des Red Devils, Guèye lui a reproché son erreur en l'invectivant, avant de le gifler.

L'Irlandais a répliqué par une poussette, et les deux joueurs ont failli en venir aux mains. L'arbitre n'a pas hésité à sortir le carton rouge pour expulser Guèye.

Le gardien d'Everton, Jordan Pickford, a dû intervenir pour séparer les deux joueurs, aidé par Iliman Ndiaye, afin de calmer le milieu de terrain sénégalais qui a. sur le coup. perdu son sang-froid.

Son équipe s'est finalement imposée 1-0 à l'extérieur, grâce à un but inscrit à la 29e mn par l'Anglais Kiernan Dewsbury-Hall.

"Ce qui s'est passé ne reflète pas qui je suis ni les valeurs que je défends", a-t-il écrit en anglais.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a également souligné que, quelle que soit l'intensité des émotions, rien ne justifie son comportement.

Les Toffees d'Everton, 13e avant le coup d'envoi, remontent ainsi à la 11e place, devant le champion en titre et rival historique Liverpool, désormais 12e.

Avant cet incident, la réputation du joueur formé à Diambars (Sénégal) reposait surtout sur sa générosité, ses convictions religieuses, sa discrétion et son efficacité sur le terrain.

Il s'est particulièrement illustré par son engagement social à travers son association "For Hope" en soutenant la santé, l'éducation et les enfants défavorisés.

L'ancien joueur de Lille (France, 2007-2010) a offert du matériel médical au Sénégal et au Bénin pour aider les hôpitaux et les enfants malades, organisé des soirées de charité pour financer des soins, ainsi que des journées récréatives destinées aux enfants défavorisés.