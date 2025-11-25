Sénégal: Cyberviolences - ONU Femmes alerte sur une menace croissante pour les femmes et les filles

Du 25 novembre au 10 décembre, les 16 jours d'activisme rappellent l'urgence de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Cette année , le thème braque un coup de projecteur sur les violences numériques.

La violence numérique, ou cyberviolence, désigne toute forme de violence ou d'agression commise en ligne, par le biais d'appareils numériques tels que les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables et les consoles de jeux.

Contrairement au cyberharcèlement qui nécessite une répétition des actes, une seule agression numérique peut être qualifiée de cyberviolence. Cette violence diverse et variée concerne le cyberharcelement, la diffusion non consentie d'images ou d'informations, les menaces en ligne, la violation de la vie privée, la manipulation, le chantage numerique...

« Ce qui commence en ligne ne reste pas en ligne. Les violences numériques se prolongent dans la vie réelle, où elles sèment la peur, réduisent les victimes au silence et, dans les cas les plus graves, donnent lieu à des violences physiques et à des féminicides », a déclaré Sima Bahous, Directrice exécutive d'ONU Femmes.

Cette dernière estime que les lois doivent évoluer au même rythme que la technologie pour veiller à ce que la justice protège les femmes en ligne comme hors ligne. « L'insuffisance des protections juridiques laisse des millions de femmes et de filles dans une situation de vulnérabilité, tandis que les auteurs de ces actes agissent en toute impunité. C'est inacceptable. À travers notre campagne des 16 Jours d'activisme, ONU Femmes appelle à un monde où la technologie est source d'égalité, et non de danger », relève-t-elle.

La campagne 2025 des « 16 Jours d'activisme contre les violences basées sur le genre » appelle à une action mondiale urgente pour combler les lacunes juridiques et faire en sorte que les agresseurs et les plateformes technologiques soient tenus de rendre des comptes.