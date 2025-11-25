Afrique: Tragique accident à Kinshasa - au moins 11 morts et des dégâts importants

Un tragique accident s'est produit lundi 24 novembre à Kinshasa, près de l'arrêt Gramalic, dans la commune de Ngaliema, sur la route de Matadi.

Au moins 11 personnes ont perdu la vie, dont trois élèves. Selon des témoignages concordants, le drame est survenu lorsqu'un camion de marque TATA, transportant des débris destinés à un chantier public de voirie sur la route de Matadi, a perdu ses freins et a violemment percuté plusieurs véhicules (voitures, camions, motos) ainsi que des piétons, avant de se renverser.

Malgré les gestes du conducteur pour avertir les autres usagers et tenter de freiner en heurtant un autre camion, le véhicule a percuté tout ce qui se trouvait sur sa trajectoire, laissant place à une scène macabre avec des corps déchiquetés gisant sur le trottoir ou coincés entre les engins accidentés. De nombreux dégâts matériels ont également été enregistrés.

Scène macabre

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des images choquantes de cet accident : des motos réduites à l'état de ferraille, une mare de sang sur la chaussée, certains corps complètement démembrés et des entrailles à découvert.

De nombreuses personnes se sont mobilisées sur place pour secourir les blessés et dégager les corps coincés.

Ce drame a relancé les appels à ce que, même les véhicules affectés au service public, soient soumis au contrôle technique afin de prévenir ce type d'accidents.