Afrique: Tragique accident à Kinshasa - au moins 11 morts et des dégâts importants

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un tragique accident s'est produit lundi 24 novembre à Kinshasa, près de l'arrêt Gramalic, dans la commune de Ngaliema, sur la route de Matadi. 

Au moins 11 personnes ont perdu la vie, dont trois élèves. Selon des témoignages concordants, le drame est survenu lorsqu'un camion de marque TATA, transportant des débris destinés à un chantier public de voirie sur la route de Matadi, a perdu ses freins et a violemment percuté plusieurs véhicules (voitures, camions, motos) ainsi que des piétons, avant de se renverser.

Malgré les gestes du conducteur pour avertir les autres usagers et tenter de freiner en heurtant un autre camion, le véhicule a percuté tout ce qui se trouvait sur sa trajectoire, laissant place à une scène macabre avec des corps déchiquetés gisant sur le trottoir ou coincés entre les engins accidentés. De nombreux dégâts matériels ont également été enregistrés.

Scène macabre

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des images choquantes de cet accident : des motos réduites à l'état de ferraille, une mare de sang sur la chaussée, certains corps complètement démembrés et des entrailles à découvert.

De nombreuses personnes se sont mobilisées sur place pour secourir les blessés et dégager les corps coincés.

Ce drame a relancé les appels à ce que, même les véhicules affectés au service public, soient soumis au contrôle technique afin de prévenir ce type d'accidents.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.