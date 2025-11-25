Congo-Kinshasa: Le député Bitangalo saisi l'Assemblee provinciale du Maniema sur la mauvaise qualité des services de télécommunication

Le député provincial élu de Kindu, Blaise Bitangalo, a saisi lundi 24 novembre l'assemblée provinciale du Maniema pour dénoncer la mauvaise qualité des services offerts par les opérateurs de télécommunications, notamment Vodacom, Airtel et Orange.

Outre les difficultés pour passer des appels, les opérations de transfert d'argent et la connexion internet sont également perturbées depuis plusieurs mois.

Dans une motion présentée en plénière ce même jour, l'élu demande que l'assemblée invite les responsables de ces entreprises à s'expliquer devant la population victime de cette situation inadmissible.

Défense des droits des usagers

Blaise Bitangalo précise que sa démarche vise à garantir à la population son droit fondamental d'accéder à des services de télécommunication de qualité, surtout après avoir payé les montants demandés par ces entreprises. Il souhaite que justice soit rendue.

Il déclare : « Nous avons déposé cette motion uniquement pour exiger le rétablissement conforme des communications au bénéfice des habitants du Maniema, car Vodacom, Airtel et Orange ne nous fournissent pas un service satisfaisant. Nous payons pour ces ses, ils doivent nous rendre nos droits. N'ayant rien fait, nous avons décidé de saisir l'Assemblée pour que justice soit faite ».

Appel à l'intervention des autorités provinciales

L'élu insiste pour que l'institution provinciale, première autorité locale, invite le ministre responsable et les dirigeants des sociétés de télécommunications à rétablir un réseau fiable afin de garantir aux habitants du Maniema un service digne.

Il rapporte avoir déjà porté plainte auprès des autorités, mais dénonce le manque d'action concrète et le mépris des opérateurs.

Il ajoute : « Nous avons discuté avec plusieurs autorités, mais l'orgueil des opérateurs dépasse les limites ».

Mobilisation citoyenne sans succès

Le député indique que la société civile et des mouvements citoyens tels que la Lucha et Filimbi ont organisé des manifestations pour protester contre ces perturbations, mais sans résultats.