Afrique: Au moins 12 civils sommairement abattus par le M23 à Kabare (ONG)

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Coalition Pamoja kwa Amani exprime sa vive inquiétude face aux « massacres et exécutions sommaires » de civils qui se multiplient dans la province du Sud-Kivu, notamment dans le groupement de Katana, territoire de Kabare.

Dans la nuit du 23 au 24 novembre, la Coalition rapporte qu'au moins 12 personnes ont été arrêtées puis sommairement exécutées par les rebelles de la coalition AFC/M23, les accusant de collaborer avec le groupe Wazalendo ou d'appartenir à ce groupe d'autodéfense, allié des Forces armées de la RDC.

Les victimes étaient âgées de 20 à 40 ans. Parmi elles, un patient retiré d'un centre de santé avant son exécution.

Par ailleurs, la coalition Pamoja kwa Amani dénonce aussi d'autres exécutions sommaires, comme celle de deux jeunes hommes d'une même famille à Kaniola, territoire de Walungu, le 21 novembre, tués puis enterrés dans une fosse commune par des éléments de l'AFC/M23.

Ces actes s'inscrivent dans un contexte d'escalade dramatique de la violence dans la région, soulignant la grave crise sécuritaire et humanitaire qui perdure au Sud-Kivu.

