Congo-Kinshasa: Impact de l'intelligence Artificielle dans le développement de la RDC

De nos jours, on parle de plus en plus de l'intelligence Artificielle dans presque tous les secteurs de la vie humaine.

Si certains trouvent en l'Intelligence Artificielle une opportunité de développement, ou une chance pour certains pays en voie de développement de rattraper le retard technologique, d'autres cependant craignent qu'elle soit une menace pour certains secteurs de la vie notamment l'accès à l'emploie.

Beaucoup d'autres en revanche s'interrogent sur son impact sur l'économie et l'avenir de la jeunesse.

Que pensez-vous de l'impact de l'intelligence artificielle dans le développement de nos sociétés ?

Les auditeurs ont échangé avec le Professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti, expert en Intelligence Artificielle, professeur d'université, ancien Gouverneur, diplômé en IA et Machine Learning de la University of Texas à Austin, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.

