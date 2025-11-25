Congo-Kinshasa: Lancement d'une campagne contre la violence numérique faite aux femmes et aux filles

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le ministère du Genre, Famille et Enfants, a lancé une campagne de sensibilisation contre la violence numérique à l'egard des femmes et les filles.

Cette campagne menée en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive (UNFPA), se tiendra du 25 novembre au 10 décembre sur l'ensemble du territoire national.Lors d'un échange avec la presse, la ministre du Genre, Micheline Ombae, a interpellé les jeunes sur leur responsabilité dans l'espace numérique.

« Utilisez vos téléphones pour unir et non pour diviser », a-t-elle déclaré, appelant à mettre fin aux discours de haine, au harcèlement en ligne et aux atteintes à la dignité des femmes et des filles sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ikoli Mireille, représentante de l'UNFPA, a quant à elle souligné l'importance de l'application des lois existantes pour réprimer ces formes de violences : Nous travaillons aux côtés des autorités pour que les auteurs soient identifiés et sanctionnés, conformément à la loi », a-t-elle affirmé.D'après les données récentes de l'UNFPA, plus de 460 000 cas de violences basées sur le genre, toutes formes confondues, ont été enregistrés en RDC entre 2021 et 2024.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.