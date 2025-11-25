Congo-Kinshasa: Lancement d'une campagne contre la violence numérique faite aux femmes et aux filles

À la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le ministère du Genre, Famille et Enfants, a lancé une campagne de sensibilisation contre la violence numérique à l'egard des femmes et les filles.

Cette campagne menée en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive (UNFPA), se tiendra du 25 novembre au 10 décembre sur l'ensemble du territoire national.Lors d'un échange avec la presse, la ministre du Genre, Micheline Ombae, a interpellé les jeunes sur leur responsabilité dans l'espace numérique.

« Utilisez vos téléphones pour unir et non pour diviser », a-t-elle déclaré, appelant à mettre fin aux discours de haine, au harcèlement en ligne et aux atteintes à la dignité des femmes et des filles sur les réseaux sociaux.

Ikoli Mireille, représentante de l'UNFPA, a quant à elle souligné l'importance de l'application des lois existantes pour réprimer ces formes de violences : Nous travaillons aux côtés des autorités pour que les auteurs soient identifiés et sanctionnés, conformément à la loi », a-t-elle affirmé.D'après les données récentes de l'UNFPA, plus de 460 000 cas de violences basées sur le genre, toutes formes confondues, ont été enregistrés en RDC entre 2021 et 2024.