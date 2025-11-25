Congo-Kinshasa: ADIR lance une pétition pour un dialogue national inclusif en RDC

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Alliance pour le dialogue inclusif et la réconciliation (ADIR) a lancé, lundi 24 novembre à Kinshasa, une pétition pour soutenir la tenue d'un dialogue national inclusif entre les Congolais.

Cette initiative s'inscrit dans le sillage des efforts des confessions religieuses pour le retour de la paix en République Démocratique du Congo, en particulier dans l'Est du pays .Selon Priss Mwadi, coordonnateur et porte-parole d'ADIR, les nombreux accords signés par le Gouvernement n'ont pas produit les résultats escomptés à cause de leur manque d'inclusivité.Il estime que seule une large concertation nationale peut permettre de faire face aux crises sécuritaires, comme le phénomène Mobondo, le banditisme urbain ou encore la corruption à grande échelle.

« Le processus de négociation entamé par notre gouvernement et la signature des différents accords souffrent d'une crise de confiance entre les signataires, la classe politique non impliquée et la société civile. D'où l'urgence d'un dialogue franc entre Congolais », a-t-il déclaré.

Tout en soutenant la feuille de route des confessions religieuses « 5OSSC » pour la paix et le vivre-ensemble dans la région des Grands Lacs, ADIR appelle la population à signer massivement la pétition afin d'exhorter le chef de l'État à convoquer un dialogue national inclusif.

