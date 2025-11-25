Afrique Centrale: Les ADF et le M23 catalogués 'groupes armés les plus meurtriers' en octobre, selon le Baromètre sécuritaire du Kivu

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un nouveau rapport publié, lundi 24 novembre, par l'Institut de recherche Ebuteli, via son Baromètre sécuritaire du Kivu, révèle que les groupes armés ADF et M23 figurent parmi les plus violents du mois d'octobre en République démocratique du Congo.

Ce rapport met en lumière l'ampleur des violences dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri. Les ADF se révèlent être les plus meurtriers, notamment en termes de victimes civiles, bien qu'ils reçoivent moins de couverture médiatique que le M23.

Henri Pacifique Mayala, analyste à Ebuteli et coordonnateur du Baromètre sécuritaire, souligne cette disparité dans l'attention médiatique :

« Les exactions du M23, souvent très visibles et médiatisées, éclipsent celles des ADF, qui pourtant font davantage de victimes civiles », explique-t-il.

