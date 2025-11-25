Soudan: Le pays signe une déclaration commune avec l'ONU pour soutenir le programme de relance industrielle

25 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Gouvernement du Soudan a signé une déclaration commune avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour soutenir le programme de relance industrielle du pays. La déclaration a été signée par Mme Mahasen Ali Yagoub, ministre de l'Industrie et du Commerce au nom du Gouvernement du Soudan, et par M. Gerd Müller, directeur général de l'ONUDI, au nom de l'Organisation.

Cette déclaration a été faite en marge de la 21e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), qui s'est tenue dans la capitale saoudienne, Riyad, du 23 au 27 novembre en cours.

Cette annonce vise à aider le pays dans ses efforts de reconstruction du secteur industriel, notamment le renforcement de la valeur ajoutée des produits agricoles, l'attraction d'investissements dans les centres de transformation agricole, la réduction des pertes après récolte, ainsi que la promotion des industries liées à l'eau, des industries pharmaceutiques et de la fabrication verte, et la fourniture de conseils en matière de politique industrielle et de construction des capacités nationales.

Dans le même contexte, la ministre de l'Industrie et du Commerce a appelé, dans son communiqué devant la Conférence générale de l'ONUDI, les États membres de l'organisation, les institutions financières régionales et internationales, le secteur privé et les centres de recherche à soutenir les efforts du gouvernement soudanais avec secrétariat de l'ONUDI pour mettre en oeuvre le programme de relance industrielle, soulignant l'engagement du gouvernement à mettre en oeuvre ce programme visant à soutenir les efforts de développement économique et social compréhensif durable et à renforcer la paix et la stabilité dans le pays.

