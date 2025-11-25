Afrique: Adawi dévoile les comités conjoints entre le Soudan et l'Égypte sur les affaires consulaires, les passages et le commerce

25 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

 L'ambassadeur du Soudan au Caire, général Emad Eddin Adawi, a dévoilé les commissions mixtes entre le Soudan et l'Égypte chargées des aspects consulaires, des passages frontaliers et du commerce.

Il a fait allusion aux préparatifs en cours pour l'organisation du Forum de la culture et des arts au Caire.

Lors de son discours lundi à l'issue du troisième atelier préparatoire du Forum soudano-égyptien des hommes d'affaires au Centre international Al-Manara, il a souligné l'importance de renforcer les relations avec l'Égypte.

Le Directeur de la Banque nationale d'Omdurman, Dr Abdel Moneim Mohamed Al-Tayeb, a présenté le document de l'Union des banques privées sur les relations commerciales bancaires entre le Soudan et l'Égypte.

Il a souligné dans le document l'importance de lever les restrictions qui empêchent les banques soudanaises d'accéder au marché bancaire égyptien.

