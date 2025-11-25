L'ambassadeur du Soudan au Caire, général Emad Eddin Adawi, a dévoilé les commissions mixtes entre le Soudan et l'Égypte chargées des aspects consulaires, des passages frontaliers et du commerce.

Il a fait allusion aux préparatifs en cours pour l'organisation du Forum de la culture et des arts au Caire.

Lors de son discours lundi à l'issue du troisième atelier préparatoire du Forum soudano-égyptien des hommes d'affaires au Centre international Al-Manara, il a souligné l'importance de renforcer les relations avec l'Égypte.

Le Directeur de la Banque nationale d'Omdurman, Dr Abdel Moneim Mohamed Al-Tayeb, a présenté le document de l'Union des banques privées sur les relations commerciales bancaires entre le Soudan et l'Égypte.

Il a souligné dans le document l'importance de lever les restrictions qui empêchent les banques soudanaises d'accéder au marché bancaire égyptien.