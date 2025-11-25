Afrique: Coopération Burkina/Tunisie - L'ambassadeur Appolinaire Sawadogo présente ses Lettres de créance au président tunisien

Appolinaire Sawadogo, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en Tunisie, a présenté, vendredi 21 novembre 2025, au Président tunisien, Kaïs Saïed, les Lettres de créance par lesquelles le président du Faso l'accrédite auprès de la République tunisienne.

Au cours de la cérémonie de présentation, qui s'est déroulée au Palais présidentiel de Carthage, l'ambassadeur Appolinaire Sawadogo a transmis au chef de l'Etat tunisien, les salutations fraternelles du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Par la suite, les deux personnalités ont échangé sur la nécessité du renforcement de la coopération entre Ouagadougou et Tunis, notamment dans les secteurs comme l'économie, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la santé.

Apollinaire Sawadogo a plaidé pour une coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au regard de l'expertise de la Tunisie en la matière. Il a aussi exprimé le souhait des autorités burkinabè, de voir la tenue, en 2026 à Tunis, de la 9e session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays, comme arrêté par les deux parties en juillet 2024.

Tout en traduisant la disponibilité de son pays à œuvrer pour une amélioration des relations avec le Burkina Faso, le Président tunisien, Kaïs Saïed, a salué la démarche historique des autorités burkinabè dans le combat pour la souveraineté nationale et africaine, porté par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.