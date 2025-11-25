Afrique: Pétanque - Mondial triplette 2026 / Madagascar parmi les treize pays qualifiés

La Confédération africaine de sport pétanque a dévoilé la liste des nations qui représenteront le continent au prochain championnat du monde. Le Mondial triplette 2026 aura lieu en Malaisie.

La logique respectée. La Confédération africaine de sport pétanque (CASP) a publié, dimanche, la liste des treize nations africaines qualifiées pour le championnat du monde en triplette masculine, édition 2026. La 52e et prochaine édition du sommet mondial de pétanque en triplette masculine se tiendra à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 17 au 20 septembre 2026.

Les huit premiers pays qualifiés d'office sont ceux qui sont les mieux classés au précédent championnat du monde, édition 2024, à Dijon, en France. Vice-champion du monde, Madagascar se hisse en tête de liste devant le Bénin, la Mauritanie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali.

Dix autres pays du continent ont disputé dimanche le tournoi qualificatif pour le Mondial, durant la première journée du 10e championnat d'Afrique en triplette à Nouakchott, en Mauritanie, afin de valider les six tickets restants pour le prochain Mondial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En quête d'une troisième étoile

Les six nations les mieux classées à l'issue du tournoi qualificatif et ayant composté les six autres billets sont le Mali, les Comores, l'île Maurice, l'Algérie, le Cameroun et le Niger. Considéré comme l'un des grands pays de la discipline, Madagascar est en quête de son troisième titre mondial après ses deux sacres : le premier en 1999 à La Réunion, remporté par la bande à Christian Andriantseheno, dit « Racle », puis celui conquis à domicile en 2016 par Tita Razakarisoa, Christian Andrianiaina, Hery Razafimahatratra et Lova Rakotondrazafy.

La Grande Île avait disputé depuis 1982 six finales du championnat du monde et avait échoué à quatre reprises. La formation malgache avait été éliminée en finale lors de la précédente édition à Dijon, en France, en décembre 2024. L'équipe, constituée de Daniel Riantsoa Rakotondrainibe alias « Zigle », Faratiana Rakotoniaina dit « Tina kely », Faly Donald Andrianantenaina et de l'expatrié en France Christian Andriantseheno ou « Racle », avait perdu 11-13 en duel final contre la formation italienne de Diego Rizzi.