Madagascar: Mines - Les autorités régulent l'activité minière

25 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

La délivrance des permis d'exploitation minière entre dans une nouvelle phase de contrôle strict. Après plusieurs années de suspension, le gouvernement veut s'assurer que l'exploitation des ressources profite réellement au pays.

L'Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (Omnis) est désormais chargé de piloter cette réforme. Avec la nomination du général de brigade Honoré Andriantaolo comme directeur général, l'institution veut travailler de manière plus transparente et responsable. Il a encouragé ses équipes à rester unies et à coopérer pour une meilleure gestion du pétrole, du gaz et des minerais stratégiques.

Le ministre des Mines, Carl Andriamparany, rappelle que la priorité est de restaurer la confiance entre l'État, les communautés locales et les investisseurs. Seules les entreprises respectant la loi et les règles de transparence pourront désormais obtenir un permis. Le gouvernement promet une tolérance zéro contre la corruption, un suivi précis des autorisations et meilleure communication avec le public.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Omnis entend également jouer un rôle renforcé pour soutenir les populations vivant à proximité des sites d'exploitation, notamment à travers des programmes de compensation, des formations et des initiatives de développement local. L'objectif est de garantir que l'activité minière apporte des retombées concrètes aux communautés.

Face à la hausse de la demande mondiale en minerais stratégiques, le renforcement du contrôle et de la transparence devient essentiel pour convertir ces richesses minières en bénéfices tangibles pour la population.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.