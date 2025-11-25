Madagascar: Mines - Les autorités régulent l'activité minière

La délivrance des permis d'exploitation minière entre dans une nouvelle phase de contrôle strict. Après plusieurs années de suspension, le gouvernement veut s'assurer que l'exploitation des ressources profite réellement au pays.

L'Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (Omnis) est désormais chargé de piloter cette réforme. Avec la nomination du général de brigade Honoré Andriantaolo comme directeur général, l'institution veut travailler de manière plus transparente et responsable. Il a encouragé ses équipes à rester unies et à coopérer pour une meilleure gestion du pétrole, du gaz et des minerais stratégiques.

Le ministre des Mines, Carl Andriamparany, rappelle que la priorité est de restaurer la confiance entre l'État, les communautés locales et les investisseurs. Seules les entreprises respectant la loi et les règles de transparence pourront désormais obtenir un permis. Le gouvernement promet une tolérance zéro contre la corruption, un suivi précis des autorisations et meilleure communication avec le public.

L'Omnis entend également jouer un rôle renforcé pour soutenir les populations vivant à proximité des sites d'exploitation, notamment à travers des programmes de compensation, des formations et des initiatives de développement local. L'objectif est de garantir que l'activité minière apporte des retombées concrètes aux communautés.

Face à la hausse de la demande mondiale en minerais stratégiques, le renforcement du contrôle et de la transparence devient essentiel pour convertir ces richesses minières en bénéfices tangibles pour la population.