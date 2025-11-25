Madagascar: Football - Ligue des champions D2 / Les arbitres de Boeny persistent et signent

Les arbitres du Boeny continuent à militer. Une vingtaine d'arbitres ont boycotté la deuxième phase du championnat national D2 à Mahajanga. Ils ont été reçus par les représentants de la Fédération dimanche.

« Nous ne reculerons jamais. Nous restons solidaires et la lutte continue. Il n'y aura pas de match tant que les arriérés de ces trois dernières années, qui s'élèvent à 43 millions d'ariary, ne sont pas réglés », précisent leur porte-parole, Ferdinand. Ce dernier est instructeur des arbitres et ex-arbitre international.

Ce groupe d'arbitres réclame également la démission de la coordonnatrice du corps arbitral qui « a désigné des arbitres sans consulter leur responsable à Boeny ». Il dénonce aussi « le népotisme dans l'établissement de la liste des arbitres internationaux ».

La deuxième phase de la Ligue des champions D2 nationale était prévue de se dérouler du 21 au 29 novembre sur deux sites, à Toliara et à Mahajanga. Douze clubs répartis en deux groupes sont en lice.

Comme solution, la Fédération a décidé de délocaliser dans la capitale la compétition prévue à Mahajanga et propose un énième calendrier, du 26 novembre au 4 décembre. L'instance nationale va-t-elle rembourser les dépenses colossales des clubs victimes de cet interminable report, pour ne citer que les frais de transport et d'hébergement ?