Afrique: Championats d'Afrique - Mamy Andrianirainy en quarts du tir de précision

Belle entame. Coup d'envoi hier de la 10e édition des championnats d'Afrique de pétanque version 2025, qui s'étalera jusqu'au jeudi 28 novembre à Nouakchott, en Mauritanie. Les quatre joueurs du club PAC d'Ampitatafika, équipe représentante de la Grande Île, sont tous entrés en lice dès la première journée, au programme desquels figuraient les éliminatoires du concours de tir de précision et les cinq tours de qualification des épreuves en tête-à-tête et en doublette.

Mamy Andrianirainy a validé son ticket pour les quarts de finale du tir de précision. Quinze concurrents étaient en lice. Mamy affrontera ce matin l'Algérien Samir Boutarfa. Et en cas de victoire, elle sera opposée en demi-finale au vainqueur du match entre le Sénégalais François Ndiaye et le Tunisien Mohamed Khaled Bourgribe.

Le vice-champion du monde en individuel et vice-champion du Masters de pétanque, Faralahy Urbain Ramanantiaray alias Baloty, représente le pays en tête-à-tête ; les éliminatoires se sont tenues hier soir. L'équipe de doublette est formée d'Andry Salohy Randrianaivo et de Mirija Solonantenaina Rakotoson alias Fakr. Les quarts, demi-finales et finales de ces trois épreuves se dérouleront ce mardi.

Le championnat d'Afrique en triplette s'étalera sur deux jours : les tours qualificatifs se tiendront mercredi et la phase finale débutera à partir des quarts jeudi.