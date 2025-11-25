Afrique: Championats d'Afrique - Mamy Andrianirainy en quarts du tir de précision

25 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Belle entame. Coup d'envoi hier de la 10e édition des championnats d'Afrique de pétanque version 2025, qui s'étalera jusqu'au jeudi 28 novembre à Nouakchott, en Mauritanie. Les quatre joueurs du club PAC d'Ampitatafika, équipe représentante de la Grande Île, sont tous entrés en lice dès la première journée, au programme desquels figuraient les éliminatoires du concours de tir de précision et les cinq tours de qualification des épreuves en tête-à-tête et en doublette.

Mamy Andrianirainy a validé son ticket pour les quarts de finale du tir de précision. Quinze concurrents étaient en lice. Mamy affrontera ce matin l'Algérien Samir Boutarfa. Et en cas de victoire, elle sera opposée en demi-finale au vainqueur du match entre le Sénégalais François Ndiaye et le Tunisien Mohamed Khaled Bourgribe.

Le vice-champion du monde en individuel et vice-champion du Masters de pétanque, Faralahy Urbain Ramanantiaray alias Baloty, représente le pays en tête-à-tête ; les éliminatoires se sont tenues hier soir. L'équipe de doublette est formée d'Andry Salohy Randrianaivo et de Mirija Solonantenaina Rakotoson alias Fakr. Les quarts, demi-finales et finales de ces trois épreuves se dérouleront ce mardi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le championnat d'Afrique en triplette s'étalera sur deux jours : les tours qualificatifs se tiendront mercredi et la phase finale débutera à partir des quarts jeudi.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.