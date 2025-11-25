Madagascar: Capilliculture - Daniel Rakotoarisoa révolutionne le hair design

Derrière chaque coupe signée Daniel Rakotoarisoa se cachent un geste assuré, une passion indéfectible et surtout une créativité qui ne cesse de surprendre. À 32 ans de carrière, ce coiffeur s'est fait un nom grâce à une spécialité rare à Madagascar :

la création de dessins sur les cheveux, un art que très peu de coiffeurs pratiquent. Son parcours prend forme en 1996 lorsqu'il travaille aux 67 Ha dans un atelier où il réalise également des colorations. En 1997, il tient un salon au quartier Météo, avant d'ouvrir son propre établissement en 1998, guidé uniquement par sa passion.

Ce qui distingue Daniel, c'est son expertise en capilliculture artistique, notamment la réalisation de dessins précis sur le cuir chevelu. Un talent rare, qui demande une grande maîtrise de la lame, de la précision et un sens esthétique affûté. Chaque coupe mêle demande du client et créativité personnelle, permettant à l'artiste de proposer des styles revisités, comme le punk mohican black style qui a fait sa renommée.

Daniel n'a jamais suivi de formation en coiffure et aucun membre de sa famille n'exerçait ce métier. Pourtant, dès son plus jeune âge, il commence à coiffer autour de lui -- parents, amis, connaissances -- avant de travailler dans l'atelier d'un tiers. Un ami plus âgé lui transmet quelques bases, mais son talent, lui, est entièrement inné. Aujourd'hui, il reçoit environ 20 clients par jour, montant à 35 les week-ends. La majorité revient régulièrement. Ses clients viennent parfois de loin -- Lazaina, Tamatave, Imerintsiatosika -- preuve de la confiance qu'il inspire.